Bundestagswahl 2021: Die Ergebnisse aus Kaufbeuren nach der Auszählung

Das Ergebnis der Bundestagswahl 2021 für Kaufbeuren finden Sie nach der Auszählung hier. Wie haben Parteien und Kandidaten in der Stadt abgeschnitten?

01.04.2021 | Stand: 22:31 Uhr

Bundestagswahl 2021 - Ergebnis in Kaufbeuren

Am Wahlabend des 26. September stehen die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 in der Stadt Kaufbeuren fest. Um 18 Uhr schließen die Wahllokale. Bundesweit wird dann schon mit ersten Prognosen und Hochrechnungen gerechnet. Die Ergebnisse aus Kaufbeuren gibt es im Laufe des Sonntagabends an dieser Stelle.

Kaufbeuren liegt im Wahlkreis 257 Ostallgäu und ist vollständig vom Landkreis umgeben. Mit knapp 44.000 Einwohnern ist es die viertgrößte Stadt im Regierungsbezirk Schwaben.

Folgende Kandidaten treten hier für die großen Parteien zur Bundestagswahl 2021 an.

Bundestagswahl 2021 in Kaufbeuren - Wahlergebnis

Das Ergebnis der Bundestagswahl 2021 in Memmingen finden Sie hier nach der Auszählung.

Im Wahlkreis 257, in dem Kaufbeuren liegt, zog Stephan Stracke (CSU) bei der Bundestagswahl 2017 als Direktkandidat in den Deutschen Bundestag ein. Die Erststimmen in Kaufbeuren hatten sich damals so verteilt:

Stephan Stracke (CSU): 45,0 %; 10.016 Stimmen (Erststimme)

Pascal André Lechler (SPD): 13,9 %; 3.088 Stimmen

Christoph Maier (AfD): 12,8 %; 2.852 Stimmen

Günter Räder (GRÜNE): 8,9 %; 1.971 Stimmen

Susanne Ferschl (DIE LINKE): 8,3 %; 1.853 Stimmen

Jonas Flott (FDP): 5,3 %; 1.187 Stimmen

Susen Knabner (FREIE WÄHLER): 3,5 %; 777 Stimmen

Krimhilde Marianne Dornach (ÖDP): 1,0 %; 215 Stimmen

Zweitstimmen: Welche Partei hat in Kaufbeuren gewonnen?

Mit Abstand stärkste Kraft bei der Bundestagswahl in Kaufbeuren vor vier Jahren wurde die CSU. Sie erhielt über 8.000 Zweitstimmen der Kaufbeurer Wahlberechtigten. Die Ergebnisse der bestplatzierten Parteien im Detail.

CSU: 36,3 %; 8.079 Stimmen (Zweitstimme)

AfD: 14,0 %; 3.128 Stimmen

SPD: 13,8 %; 3.081Stimmen

FDP: 11,2 %; 2.504 Stimmen

GRÜNE: 9,8 %; 2.184 Stimmen

DIE LINKE: 8,2 %; 1.824 Stimmen

FREIE WÄHLER: 2,1 %; 474 Stimmen

Tierschutzpartei: 1,0 %;, 211 Stimmen

Gewählt wird am 26. September 2021 der 20. Deutsche Bundestag - die Volksvertretung der Bundesrepublik Deutschland. Auf das Ergebnis dürfte die ganze Welt blicken: Nach 16 Jahren im Amt tritt Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht mehr an. Die gewählten Vertreter im neuen Bundestag bestimmen nach der Bundestagswahl den neuen Bundeskanzler oder die neue Bundeskanzlerin.