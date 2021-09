Bundestagswahl im Wahlkreis Ostallgäu: Nur noch sechs Stimmbezirke fehlen

Wie wählt das Allgäu bei der Bundestagswahl 2021? Der Andrang in den Wahllokalen in der Region war am Sonntag ganz verschieden - von langen Schlangen bis zu leeren Wahlkabinen. Seit 18 Uhr wird ausgezählt. Impressionen aus den Wahllokalen Kempten, Kaufbeuren, Buchloe, Hergatz, Memmingen, Rettenberg und Balderschwang und den anschließeneden Feiern der Parteien.