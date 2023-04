Bundeswehr in Kaufbeuren: Mädchen erhalten Einblick

Beim Girls' Day informieren sich 26 Mädchen im Fliegerhorst Kaufbeuren über Ausbildungsmöglichkeiten bei der Bundeswehr.

28.04.2023 | Stand: 18:17 Uhr

Spannend, abwechslungsreich und vor allem vielseitig: Im Rahmen des Girls’ Day haben 26 Mädchen einen besonderen Einblick in das Technische Ausbildungszentrum der Luftwaffe Abteilung Süd in Kaufbeuren erhalten. Ziel dieses besonderen Tages war es, den Teilnehmerinnen technische Berufe der Luftwaffe näherzubringen. (Lesen Sie dazu auch: Boys' und Girls' Day: Das sind die Erfahrungen in Kaufbeuren) Doch bevor die 15- bis 17-Jährigen, in Gruppen aufgeteilt, zu den jeweiligen Stationen gebracht wurden, informierte ein Karriereberater der Bundeswehr über die unterschiedlichen Ausbildungs- und Laufbahnmöglichkeiten.

Bundeswehr in Kaufbeuren gewährt "Rund-um-Einblick"

Ganz nah dran am Eurofighter oder beim Programmieren verschiedener digitaler Ausbildungsanwendungen in der Modernen Ausbildungstechnik (MAT) - für die Teilnehmerinnen gab es einen Rund-um-Einblick. Höhepunkt war für viele die sogenannte VR-Brille, mit der sie virtuell in einem Eurofighter-Cockpit und in einem Flugplatztower Platz nehmen konnten. Diese und weitere Angebote wird es auch am Tag der Bundeswehr geben, der am 17. Juni im Bundeswehrstandort Kaufbeuren mit über 100 Ausstellern und 20 Bundeswehr-Großgeräten stattfinden wird.

In der Themen-Station Moderne Ausbildungstechnik durften die Mädchen ein virtuelles Eurofighter-Cockpit kennenlernen. Bild: Alexander Bernhard/Bundeswehr

Hauptmann Michael Goller organisierte den Girls‘ Day im Fliegerhorst: „Dass wir nach drei Jahren coronabedingter Absage endlich wieder diese Veranstaltung durchführen konnten, hat uns allen jede Menge Spaß gemacht. Den Mädels haben wir unterschiedliche Einblicke gegeben, von der Luftfahrzeugtechnik, über das Programmieren bis hin zur Bundeswehr-Feuerwehr.“ Die Mädchen selbst zeigten sich begeistert vom technischen Knowhow der Luftwaffe. Für sie wird es ein unvergesslicher Tag bleiben. Ihre Begeisterung wiederum hat uns begeistert.