Buronen räumen ab - zwei Titel im MasterCup der Bogenschützen

08.09.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Für Andrea Stowasser und Donat Vogel vom BSC Buronen geht die Erfolgsserie im Bogenschießen weiter: Die beiden Kaufbeurer holten sich den Traditionellen MasterCup 2023.

Erste Ausgabe des MasterCup

Dieser wurde erstmals ausgetragen. Ins Leben gerufen wurde er, da die Traditionellen Schützen und Schützinnen im DSB oder auch BSSB kaum die Möglichkeit haben, ihr Können unter Beweis zu stellen. Zu den traditionellen Bögen zählen der Primitivbogen, der Langbogen sowie der Traditionelle Recurve. Insgesamt wurden wie in DSB und BSSB bekannt, alle vier Wettbewerbe ausgetragen mit kleinen Abwandlungen zur Sportordnung. Begonnen hat die Serie in Langenpreising mit dem Hallenwettbewerb. Der BSC Buronen Kaufbeuren richtete das Feldbogenturnier aus. Beim SV Kadeltshofen trafen sich die Bogenschützen, um die Wertung im 3D zu schießen. Das Finalturnier – WA im Freien – stieg beim BSC Lindach. Dabei ist es egal, in welcher Bogen- und Altersklasse man startet, es gab immer für die ersten fünf Plätze fünf Punkte (Erstplatzierter) bis einen Punkt (Fünfter). Die ersten beiden einer jeden Klasse durfte im Halbfinale überkreuz mit der anderen Altersklasse ihrer Bogenklasse starten und im direkten Duell um den Finaleinzug schießen. Bei einem Sieg gab es einen weiteren Punkt auf das Konto. Sollte im direkten Duell das Finale ebenfalls gewonnen werden, so gab es weitere zwei Punkte. So konnte man je Turnier insgesamt bis zu acht Punkte ergattern.

Andrea Stowasser gewinnt jedes Schießen der Serie

Andrea Stowasser hat es bei den Damen mit ihrem Langbogen geschafft, alle vier Turniere in ihrer Klasse zu gewinnen. Außerdem hat sie sich in allen vier Turnieren auch im Halbfinale sowie im Finale durchgesetzt. Damit hat sie es geschafft, alle vier Einzelpokale zu gewinnen und die vollen 32 Punkte zu ergattern. So waren wenig Zweifel, dass sie bei den Damen den großen Traditionellen MasterCup 2023 gewinnt. Zumal die Kaufbeurerin zuvor schon bayerische Vizemeisterin und danach auch noch deutsche Meisterin jeweils mit dem Langbogen geworden ist.

Der bayerischer Meister Donat Vogel macht es spannender

Auch Donat Vogel reiste mit Erfolgen an: Er ist bayerischer Meister mit dem Langbogen und holte zwei Top Ten-Platzierungen mit dem Langbogen und dem Traditionellen Bogen. Beim Master Cup machte er es ein bisschen spannender als Stowasser: Im ersten Turnier startete er mit dem Primitivbogen – da wurde er Zweiter und verlor das Finale hauchdünn. Das Feldbogenturnier bestritt er mit seinem Traditionellen Recurve. Als Sieger seiner Klasse holte er sich auch den Sieg im Halbfinale und im Finale. Das dritte und vierte Turnier bestritt er wieder mit seinem Primitivbogen – auch hier sollte er voll überzeugen und ließ nichts anbrennen. So heimste er drei von vier Einzelpokalen mit insgesamt 29 Punkte für den Sieg des Traditionellen MasterCups 2023 ein.

Titelverteidigungen sind das Ziel

Der MasterCup ging damit sowohl bei den Damen als auch bei den Herren an den BSC Buronen Kaufbeuren für die besten Allrounder unter den traditionellen Bogenschützen und -schützinnen. Deshalb ist BSC-Schützenmeister Hans-Jürgen Stowasser entsprechend stolz auf die beiden. Im November 2023 soll der MasterCup ins Sportjahr 2024 mit dem Hallenwettbewerb starten, das Feldbogenturnier wird vermutlich wieder vom BSC Buronen Kaufbeuren organisiert. Für das Turnier WA im Freien wird noch ein Ausrichter gesucht während das 3D-Turnier höchstwahrscheinlich in Ellerbach stattfindet. Dann wollen die Stowasser und Vogel den Cup zu verteidigen.