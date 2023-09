Buspläne verwirren Fahrgäste in Kaufbeuren und dem Ostallgäu

AZ-Leser ärgern sich über falsche Angaben an Haltestellen und QR-Codes, die nicht funktionieren. Was der Geschäftsführer des Busunternehmens dazu sagt.

31.08.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Stimmen die Aushänge der Abfahrtszeiten an den Bushaltestellen in Kaufbeuren und Umgebung nicht mit den tatsächlichen Fahrzeiten überein? Das zumindest behaupten Leser, die sich in unserer Redaktion gemeldet haben. An einigen Haltestellen seien die Pläne nicht aktuell.

