Busverkehr mit großen Lücken: Es ist Zeit, von der Bremse zu steigen

Fahrgäste und Fahrer der VG Kirchweihtal leiden unter den Einschränkungen im Busverkehr. Doch es gibt nicht nur einen Schuldigen, findet unser Autor in diesem Debattenstück.

20.05.2022 | Stand: 18:55 Uhr

Ginge es hier um die Bundesliga, stünden also gut bezahlte Fußballspieler mit Wehwehchen ihrem Verein nicht zur Verfügung, dann wäre das Lazarett ziemlich groß, wie es so schön heißt. Die Kicker aus der zweiten und dritten Reihe rückten nach. Zwei, drei Spiele gingen verloren. Ein Weltuntergang in der Welt des Fußballs. An sich aber nicht der Rede wert.

Das ist bei der Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal anders. Die Folgen des hohen Krankenstandes sind derzeit für Fahrgäste im Linien- und Schulbusverkehr jeden Tag spürbar. Ganze Kurse fallen einfach aus.

Es wäre viel zu schlicht, dafür nur die Geschäftsführung verantwortlich zu machen. An dem Drehbuch für dieses Drama haben viele geschrieben. Denn der Konflikt zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung schwelt seit langem und legt nicht nur eine miserable Kommunikation zwischen beiden Seiten offen, sondern auch Fehler im System. Die Branche leidet seit Jahren an einem Mangel an Busfahrpersonal. Weil Bezahlung und Arbeitszeiten mau sind, Verkehr und Fahrpläne den Stresslevel bestimmen, die Verantwortung riesig ist und irgendwann der Rücken zwickt. Gibt’s in anderen Berufen auch. Vielleicht weiß man dort aber, dass mehr Wertschätzung für die Mitarbeiter und ein wenig Stolz auf den Job helfen können.

Gefragt sind deshalb nicht nur die Geschäftsführung und das Mutterhaus RBA, sondern auch Berufsverbände und Politik. Sie sollten auf die (gesunden) Busfahrer hören, die von Fahrgästen mitunter beschimpft werden, weil der öffentliche Nahverkehr gerade wieder ein Stückchen unattraktiver geworden ist. Und wer einmal auf andere Verkehrsmittel umgestiegen ist, den wird auch ein 9-Euro-Ticket nicht zurücklocken.

Die Stadt Kaufbeuren und der Landkreis Ostallgäu dürfen sich angesichts der beispiellosen Lücken in den Busfahrplänen nicht wegducken. Sie definieren in Nahverkehrsplänen, was ihre steuerzahlenden Bürgerinnen und Bürger brauchen. Dabei darf es nicht nur um die einzelne Linie oder bestimmte Takte gehen, auch attraktive Umsteigepunkte, vernünftige Haltestellen, fließender Verkehr und Straßen ohne Schlaglöcher gehören zu einem ÖPNV, der Freude macht.

Viele Busfahrer werden nach und nach aus dem Krankenstand zurückkehren. Die Probleme bleiben, wenn sie nicht angepackt werden. Also runter von der Bremse.

