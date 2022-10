Charly Germiller: Seit 45 Jahren gilt seine Leidenschaft dem Profilholz

Karl „Charly“ Germiller arbeitet seit 45 Jahren bei Holz & Bau Espermüller in Kaufbeuren. Warum er seinem Beruf so lange treu bleibt.

19.10.2022 | Stand: 05:54 Uhr

Es ist ein fensterloser, verwinkelter Raum mit wenigen Quadratmetern. Hunderte von Fräs- und Schneidewerkzeugen für die Holzbearbeitungsmaschinen stehen in den Regalfächern. Dutzende Musterbrettchen erzählen von der Bandbreite der Bearbeitungsmöglichkeiten der Massivholzprofile, die als Böden und Wände verwendet werden, im Sauna- und Hausbau zum Einsatz kommen. Das Reich von Karl „Charly“ Germiller bei Holz & Bau Espermüller in Kaufbeuren.

Der 60-Jährige wiegt eines der kiloschweren stählernen Werkzeuge in der Hand, mit dem die Nut auf ein Zehntelmillimeter genau ins Holz gefräst wird, damit die Bretter später exakt zusammenpassen. „Je genauer, desto glücklicher der Kunde“, sagt er. „Die Ansprüche sind extrem hoch.“ Ähnlich wie in der Metallbearbeitung sei das – mit dem Unterschied, dass Holz ein „lebender Werkstoff“ ist, also arbeitet. „Das musst du bei der Bearbeitung immer im Kopf haben“, sagt Germiller.

Drei Viertel seines Lebens hat der treue Mitarbeiter bei Espermüller verbracht. 45 Jahre sind es derzeit, er ist der Dienstälteste. „Ich kann es selbst kaum glauben“, sagt der Holzbearbeitungsmechaniker. Am 19. September 1977 begann der Kaufbeurer mit knapp 15 Jahren als Lehrling in dem Traditionsbetrieb. Damals hieß der Beruf, denn er ergreifen wollte, noch Sägewerker. „Jetzt lernst vorher no was“, hatte man dem Spross einer Landwirtschaftsfamilie seinerzeit mit auf den Weg gegeben. Das Sägewerk bei Espermüller am Mühlbach mitten in der Stadt war jedoch zwei Jahre zuvor stillgelegt worden. Die Ur-Kaufbeurer Firma, die als ältester Handwerksbetrieb in Bayerisch-Schwaben seit 1439 für die Holzbearbeitung steht, wuchs in den 1970er Jahren zu einem modernen Serviceunternehmen rund um Brettschichtholz, Bodenbeläge, Platten, ökologische Dämmstoffe, Plattenwerkstoffe und – das Kerngeschäft – immer wieder Holzbearbeitung heran. Für den jungen Charly hieß das damals während seiner Lehre, jedes Jahr für einen Monat im Sägewerk der Firma Fischer in Westendorf anpacken. Den elterlichen Hof übernahm er dann nebenberuflich.

Holz & Bau Espermüller in Kaufbeuren: 13.000 Profile im Computer

Germiller liebt den Werkstoff bis heute. „Material, mit dem man alles machen kann“, sagt er. Am liebsten sei ihm nordische Fichte. „Die wächst langsamer, hat eine schöne Oberflächenstruktur und lässt sich gut bearbeiten.“ Mit Holz und Sägen hat seine Arbeit heute aber nicht mehr viel zu tun. Germiller kümmert sich um die Maschinen, die hobeln, fräsen und sägen, bedient sie, legt Maß an, stellt ein, setzt sie instand und programmiert die Computersteuerung für komplexe Bearbeitungsschritte.

„Charly betreibt die Holzbearbeitung aus Leidenschaft“, sagt Geschäftsführer Thomas Kirchner. „Ein Gestalter von Anfang an – mittendrin statt nur dabei.“ Eines seiner Steckenpferde ist es, Standards für die genaue Holzbearbeitung festzulegen, die erst Büchlein, dann Karteikästen füllten und heute im Computer abgespeichert sind. 13.151 Profile sind auf diese Weise bis heute abgelegt. „Entweder mache ich was richtig“, sagt Germiller. „Oder ich lasse es.“