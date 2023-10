"Check-Dein-Haus" jetzt in Oberostendorf

Die Aktion von Eza und der Verbraucherzentrale mit Vor-Ort-Energieberatungen ist angelaufen. Wer mitmachen darf.

20.10.2023 | Stand: 04:34 Uhr

Wie kann man beim Heizen auf erneuerbare Energien umstellen? Wie kann Hausbesitzer(in) generell den Energieverbrauch senken? Diese und andere Fragen klären Energieberaterinnen bei der Vor-Ort-Beratung der Verbraucherzentrale Bayern und des Energie- und Umweltzentrums Allgäu (Eza). Bei der Aktion Check-Dein-Haus bieten die Gemeinde Oberostendorf und der Landkreis Ostallgäu 30 Bürgern diese Vor-Ort-Beratungen kostenlos an.

Besitzer eines Ein- oder Zweifamilienhauses in Oberostendorf können sich für die Beratungen bis 3. November unter Telefon 0831/ 960286-74 oder E-Mail anmeldung@eza-allgaeu.de unter Angabe der vollständigen Adresse, Telefonnummer, Gebäudeart und des Baujahrs des Gebäudes anmelden.

Vortrag über energetische Gebäudesanierung in Oberostendorf

Zudem steht am 26. Oktober im Zentrum der Vereine ein Vortrag mit dem Titel „Einmal saniert – dreimal gewonnen“ an. Dabei erklärt Energieberater Stefan Schleszies, wie sich mit einer energetischen Gebäudesanierung die Heizkosten senken und zugleich Wohnkomfort und Wert einer Immobilie steigern lassen. Zudem informiert er über die Möglichkeiten zum Heizungstausch, verschiedene Effizienzhaus-Standards und staatliche Förderprogramme. Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr.

Oberostendorfs Zweiter Bürgermeister Anton Trautwein hat das Angebot einer Vor-Ort-Beratung, die das Bundesklimaschutzministerium fördert, schon ausprobiert. Energieberaterin Barbara Wehle analysierte die Verbräuche und inspizierte die Gebäudehülle und die Heizungsanlage im Haus. Vor acht Jahren wurden die Fenster schon durch dreifach verglaste Modelle ersetzt, 2016 eine neue Gasbrennwerttherme installiert. Als Schwachpunkt der Gebäudehülle machte Wehle die auskragende Balkonplatte aus – eine Kältebrücke. Zudem könnte das Dach besser gedämmt sein. Mittelfristig stehe eine energetische Dachsanierung an, so die Energieberaterin.

Bei "Check-Dein-Haus" zeigen Experten Schwachstellen auf

Langfristig bestehe Handlungsbedarf in puncto Fassadendämmung, aber auch hinsichtlich des Umstiegs beim Heizen von Gas auf erneuerbare Energien. Eine PV-Anlage samt Stromspeicher ist schon geplant, berichtete Trautwein. Am Ende der eineinhalbstündigen Beratung sah er sich in einigen Punkten bestätigt, was die Einschätzung des energetischen Zustands und die Schwachpunkte betrifft. Aber die Expertin habe ihm auch weitere Schwachstellen aufgezeigt, sagte er. Hilfreich sei zudem der Hinweis auf die Möglichkeit des individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) gewesen. Dieser wird von einem dafür zugelassenen Energieeffizienzexperten für ein Gebäude erstellt, beinhaltet eine Bewertung von Modernisierungsmaßnahmen und garantiert eine sinnvolle Abstimmung einzelner Sanierungsschritte.

Bürgermeister Helmut Holzheu hofft nun, dass möglichst viele Hausbesitzer dem Beispiel Trautweins folgen und sich für die Vor-Ort-Beratung anmelden.

