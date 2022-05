Chirurgie im Ostallgäu: Nach Unfällen wohnortnah versorgt

Seit 20 Jahren gibt es die traumatologische Wirbelsäulenchirurgie am Klinikum Kaufbeuren. Vieles, was damals neu war, ist heute ein Routineeingriff.

In Kaufbeuren werden jährlich rund 300 Patienten mit neurochirurgischen und unfallchirurgisch-orthopädischen Problemen operiert. Etabliert wurden die Wirbelsäulenoperationen in Kaufbeuren vor zwei Jahrzehnten vom heutigen Chefarzt der Unfall- und orthopädischen Chirurgie, Dr. Wolfgang Schnitzler.

Patienten mit notwendigen Operationen an der Brust- und Lendenwirbelsäule wegen Verletzungen, Entzündungen oder Tumoren mussten fortan nicht mehr verlegt werden, sondern konnten in Kaufbeuren operiert werden.

Neben der Stabilisierung der Wirbelsäule mit Schrauben und Stäben wurde auch ein damals in Deutschland neu eingeführtes Operationsverfahren angewandt, die so genannte Kyphoplastie. Sie dient besonders der Stabilisierung von osteoporotischen Wirbelfrakturen, ein Krankheitsbild, das immer häufiger auftritt.

Über zwei kleine Schnitte werden Zugangssonden in den gebrochenen Wirbelkörper gelegt. Ein Ballon richtet dann den Wirbelkörper wieder auf. Der vom Ballon geschaffene Hohlraum wird mit Knochenzement gefüllt, der den Wirbelkörper dauerhaft stabilisiert.

„Eine schonende und sehr lohnende Therapie für den Patienten“, erklärt der Chefarzt, der als einer der ersten dieses Verfahren in Deutschland angewendet hat. In der Zwischenzeit ist es weltweit ein selbstverständlicher Routineeingriff.

Um Patienten mit operativ zu versorgenden Schädelhirnverletzungen aber auch abnützungsbedingte Wirbelsäulenerkrankungen, etwa Bandscheibenvorfälle oder Nerveneinengungen, gut behandeln zu können, kooperieren die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren seit zehn Jahren mit neurochirurgischen Fachärzten. Vier Neurochirurgen aus der Oberschwabenklinik in Ravensburg arbeiten eng mit dem Klinikum Kaufbeuren zusammen. „365 Tage, 24 Stunden täglich stehen wir zur Versorgung der stationären und ambulanten Patienten bereit, sodass Patienten schnellstmöglich heimatnah versorgt werden können“, erzählt Dr. Ioana Knöller, eine der vier Diensthabenden.

Die neurochirurgischen Kollegen bieten neue Operationsverfahren an, stellen Diagnosen und beraten Patienten vor operativen Eingriffen in einer am Kaufbeurer Klinikum ansässigen Facharztpraxis. „Wir sind glücklich, dass wir durch diese nicht gerade alltägliche Kooperation unser chirurgisches Angebot erweitern können“, betont Schnitzler. Denn so könnten neben der Unfall- und orthopädischen Chirurgie im zertifizierten Traumazentrum auch degenerative Erkrankungen der gesamten Wirbelsäule behandelt werden, wie zum Beispiel Bandscheibenvorfälle.