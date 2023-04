Christopher Kraemer aus Westendorf tritt bei der EM im Ringen an

Der Westendorfer Christopher Kraemer ist bei der Europameisterschaft der Ringer in Zagreb dabei. Zuletzt hatte der 26-jährige Bundesligaringer einen starken Auftritt.

22.04.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Noch bis Sonntag dauert die Europameisterschaft im kroatischen Zagreb. Nachdem Freistil-Ass und Junioreneuropameister Niklas Stechele bei den kontinentalen Titelkämpfen im Limit bis 61 Kilo vorzeitig ausschied, greift aus der Ringerhochburg Westendorf ein weiterer Athlet ins Geschehen ein: Am Samstag steht Christopher Kraemer im Griechisch-römischen Stil auf der Matte. Der amtierende deutsche Einzelmeister von 2022 startet in der olympischen Gewichtsklasse bis 60 Kilo.

Zweiter Platz bei den Thor Masters

Zuletzt trumpfte der 28-Jährige bei den Thor Masters in Dänemark auf, als er den zweiten Platz belegte und somit seine gute Form der vergangenen Wochen unterstrich. Für ihn sei es eine tolle Generalprobe gewesen, auch deshalb, „weil ich das Turnier auch hätte gewinnen können“, sagt Kraemer. Das Turnier habe er mit seinem Coach Matthias Maasch nicht nur aufgearbeitet, sondern auch alle Kämpfe analysiert. Um den Traum bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris zu verwirklichen, wird der Ostallgäuer, der auch in der kommenden Saison für das Bundesligateam des SV Wacker Burghausen antreten wird, alles Erdenkliche dafür tun. Primär ist eine Teilnahme an der WM im September in Belgrad von Nöten, um sich im ersten Schritt zu qualifizieren. Über den gesamten Jahresverlauf hat Kraemer weiterhin Zeit, sich dafür zu empfehlen.

Das Ziel dieses Jahr ist die WM

Neben der EM spielen auch die deutschen Einzelmeisterschaften Anfang Juni in Heidelberg, das Pytlasinski-Turnier in Polen Ende Juli, und der Große Preis von Deutschland im August eine wesentliche Rolle. „Mein Hauptziel ist definitiv die WM in Belgrad, wobei die EM kein Nominierungskriterium darstellt“, betont Kraemer. Alle Ergebnisse und Leistungen in diesem Jahr fließen somit in die Gesamtbeurteilung ein.

Eine Medaille bei der EM im Visier

Der Bundeskaderathlet wird sich am Samstag in der Gewichtsklasse bis 60 Kilo durchbeißen. „Ich bin fit und freue mich, hier starten zu können“, sagt Kraemer, der mit einer Medaille nach Hause zurückkehren möchte. „Sonst brauche ich dort nicht hinfahren.“ Anders als bei den Freistilern gibt es bei den Greco-Spezialisten mehr als nur einen bayerischen Teilnehmer. Neben Kraemer starten noch Fabian Schmitt (55 kg), Witalis Lazovski (67 kg), Michael Widmayer (72 kg), Roland Schwarz (82 kg, alle Burghausen) und Hannes Wagner (87 kg/AC Lichtenfels).