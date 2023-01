Comeback aus Containern - TSV Oberbeuren lebt noch immer mit den Folgen der Explosion

Vor fast zwei Jahren wurden die Oberbeurer mit einem Schlag in der Nacht geweckt: Das Vereinsheim des TSV war in die Luft geflogen. Wie ist die Lage heute?

28.01.2023 | Stand: 12:29 Uhr

Nach der verheerenden Explosion in Oberbeuren setzte eine Welle der Hilfsbereitschaft ein und der Neubau durch die Stadt war gewiss. Vereinsvorsitzender Uwe Seidel ging im Sommer 2021 von einer „Fertigstellung im Frühjahr 2023“ aus. Inzwischen hat ihn die Realität eingeholt und er hofft, „dass die Stadt dieses Jahr einen Planer beauftragt und 2024 der Bau steht“.

Mitgliederzahl ist konstant geblieben

Nach wie vor müssen sich die Sportler mit einer Übergangslösung, die dem Verein von der Firma Finsterwalder zur Verfügung gestellt wurde, zufriedengeben: „Die zehn Container stehen immer noch“, berichtet Seidel, „wir können inzwischen ganz gut damit leben“. Aber, so schränkt er ein, „das ist natürlich kein Vereinsheim“. Ohnehin sei das alte Gebäude mit 488 Quadratmetern zu klein gewesen, weshalb der TSV den Neubau auf 540 qm erweitern wollte – die Mehrkosten sollte natürlich der Verein tragen. Der TSV Oberbeuren hat momentan über 1000 Mitglieder – „und keinen Schwund trotz Pandemie oder Unglück“, berichtet Seidel.

Die Kosten explodieren

Für den Neubau erarbeiteten die Mitglieder ein Raumprogramm: „Wer braucht was. Den Bedarf haben wir abgecheckt“, sagt Seidel. Klar war: 1,2 Millionen übernimmt die Versicherung für einen Ersatzbau, bei den weiteren Kosten für die Vergrößerung will die Stadt 100.000 Euro dazu geben, den Rest muss der Verein übernehmen, erläutert Seidel. Wobei die finanzielle Lage des Vereins trotz des Unglücks gut sei, betont der Abteilungsleiter. Doch dann kam die erste Kostenschätzung: 700.000 Euro (insgesamt 1,9 Mio) – das war zu viel. „Wir haben deshalb unseren Bedarf reduziert.“ Die zweite Schätzung lag dann bei 350.000 Euro (1,55 Mio), der Verein müsste also 250.000 Euro selbst übernehmen. Aber angesichts der derzeit galoppierenden Baupreise sei diese Schätzung wohl auch bald Makulatur. Und eine verbindliche Vereinbarung, wer welche Gewerke zahlt, war zu unwägbar.

Es bleibt bei einem Ersatzneubau

„Deshalb hatten wir eine neue Idee: Wir bleiben bei dem Ersatzneubau, den die Versicherung zahlt und versuchen, darin alle unsere Extras unterzubringen“, erzählt Seidel. Das heißt, jede Abteilung muss sich Gedanken machen, wie sie bei anderer Raumaufteilung möglichst komprimiert ihren Bedarf decken und ihre Bedürfnisse erfüllen kann.

Tennisabteilung hat sich arrangiert

In der laufenden Saison haben die Abteilungen erst einmal improvisiert. „Die Tennisabteilung hat sich ganz gut mit der Situation arrangiert“, berichtet Katja Wagner-Maksimovic, Mannschaftsführerin der Damen 40 in der Landesliga 2. „Duschen und Umkleiden in den Containern haben sich im vergangenen Sommer als durchaus praktikabel erwiesen. Insofern fühlen wir uns hier nicht wirklich eingeschränkt. Zudem haben wir letztes Jahr im Bereich der früheren Clubheim-Terrasse direkt neben Platz 1 in Eigenarbeit eine Holzhütte mit kleinem überdachtem Sitzplatz gebaut“, berichtet Wagner-Maksimovic weiter. Allerdings musste das Team zumeist ausweichen: „Wir hatten das Glück, dass wir für die meisten Heimspiele auf die Hilfe des TC Kaufbeuren zählen konnten und unsere Spiele auf deren Anlage und in deren Vereinsheim am Grafensteigle austragen durften.“

Fußballer im Überflug

Die Fußballer wiederum blieben auf der heimischen Anlage – und glänzten sportlich: Denn der TSV liegt in der Winterpause auf Platz drei in der Tabelle der Kreisliga. „Vorige Saison haben wir erst am letzten Spieltag die Liga erhalten“, erzählt Seidel. Damals erreichte Oberbeuren mit 24 Punkten das rettende Ufer, jetzt hat das Team schon 32 gesammelt. „Das ist sehr überraschend, da es fast dieselbe Mannschaft ist“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Aber das Team habe Erfahrung gesammelt und sei in der Liga angekommen. „Wir haben zusammengehalten, ob mit oder ohne Container.“

Vielleicht wird es 2025

Der Aufstieg ist beim TSV noch kein Thema: „Das streben wir nicht an – wenn dann später“, meint Seidel. Vielleicht am Ende der Saison 2023/24 – oder ein Jahr später. Denn ob das neue Vereinsheim 2024 wirklich steht, sei ungewiss. „Vielleicht wird es auch 2025.“ Ein Gutes hätte es für die Fußballer, denn sie könnten sich dann ohne Druck zum Spitzenteam in der Kreisliga entwickeln. Doch egal wann, es sollte zeitlich passen, meint Seidel. „Das wäre ein guter Plan: Wenn das Vereinsheim steht, den Aufstieg feiern.“