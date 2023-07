Cooler Job in heißen Tagen - die Eismeister des ESVK

Während der Sommer und das Tänzelfest in Kaufbeuren Schweiß treiben, wird im Stadion schon wieder Eis gemacht. Vier Profis des ESV Kaufbeuren helfen dabei mit.

21.07.2023 | Stand: 11:00 Uhr

In der Energie Schwaben Arena ist die Eisbereitung für die bevorstehende Saison bereits im vollen Gange. „Nach der Tänzelfesteröffnung wurde bereits begonnen, die Spielfläche sukzessive von Plus drei Grad angefangen bis auf minus fünf bis sechs Grad abzukühlen, da wir diesen Zustand benötigen, um mit der Eisbereitung zu beginnen“, beschreibt Eismeister Alexander Becker die Vorgehensweise.

Vier Spieler des ESVK helfen mit

Mit im Arbeitsteam sind diesmal auch die Profi-Spieler des ESV Kaufbeuren, Yannik Burghart, Philipp Bidoul, Fabian Nifosi und Leon Sivic, die alle mit einem Fördervertrag ausgestattet sind und sich bei den Arbeiten mit einbringen. Zunächst wird auf die Bodenfläche eine Kontaktschicht mit klarem und enthärtetem Wasser aufgetragen, bevor die erste Wasserschicht aufgetragen wird. „Hier wird alles noch in Handarbeit erledigt, deshalb ist jede hilfreiche Hand willkommen“, sagt der Eismeister vom Kommunalunternehmen.

Mehrere Arbeitsschritte bis zur tragenden Schicht

Bereits am zweiten Tag wird ein Gemisch von Wasser und Kalk mit feinen Sprühdüsen in mehreren Arbeitsgängen aufgebracht. Das dient dazu, dass die Eisfläche im Anschluss eine weiße Oberfläche bekommt. „In diesem Zustand sind wir etwa bei einer Eisstärke von maximal einem Zentimeter. Dann wird immer wieder Wasser aufgetragen und auch versiegelt“, beschreibt Becker die weiteren Schritte. Zum Ende der Woche wird dann bereits mit der Linierung und mit dem Aufbringen der Werbung begonnen. „Auch dieser Schritt wird im Anschluss wieder mehrfach versiegelt, sodass wir bei Fertigstellung auf eine Eisstärke von 3,5 bis 4 Zentimeter kommen“, berichtet Alexander Becker.

Mehrere Mannschaften im Einsatz

Der Eismeister kann dazu neben den Kaufbeurer Spielern auch auf eine eingespielte Mannschaft in seinem Team bauen. Aber auch für die aktiven Spieler ist dies sicher ein interessanter Einblick, wie der Untergrund an ihrem Arbeitsplatz während der Saison in den einzelnen Schritten entsteht.