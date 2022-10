Corona führt noch immer Regie bei der Filmzeit Kaufbeuren

Bei der Abschluss-Gala gibt es viel Lob für das Festival. Doch die Pandemie bleibt weiter ein Unsicherheitsfaktor. Wie sich das auf die Besucherzahlen auswirkt.

09.10.2022 | Stand: 18:19 Uhr

Wie macht sich eigentlich so ein „Blasi“, die hasenförmige Trophäe für die Siegerfilme bei der Filmzeit Kaufbeuren, neben einem Oscar im Regal? Jan Gadermann kann diese Frage nun beantworten. Denn der Filmemacher, der zusammen mit Sebastian Gadow den Student Academy Award 2022 für den ebenso aufwendigen wie anrührenden Animationsfilm „Laika & Nemo“ erhalten hat, gehörte jetzt auch zu den Preisträgern bei der Filmzeit-Gala im Stadttheater. Zum Abschluss der Festival-Woche in Kaufbeuren wurden zahlreiche Auszeichnungen vergeben und etliche Filmschaffende waren in die Wertachstadt gekommen, um (mit dem Publikum) zu diskutieren – und um zu feiern.

