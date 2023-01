Wechsel im größten Allgäuer Kino: Das plant der neue Betreiber

Markus Geßl übernimmt Mitte des Jahres in Kaufbeuren das Corona Kinoplex von Günter Sobeck. Damit gibt es auch einen Generationenwechsel.

03.01.2023 | Stand: 06:18 Uhr

Im Frühjahr wird das Corona Kinoplex in Kaufbeuren ein viertel Jahrhundert alt. Kurz danach, zum 1. Juli, übergibt Günter Sobeck (64) das Lichtspielhaus an Markus Geßl. Der 34-Jährige verantwortet dann das größte Kino in der Region: 1400 Plätze, acht Säle, 600 kostenfreie Parkplätze, direkt an der B12. „Das hat unheimlich Potenzial“, so Geßl, der mit Eigentümer Josef Scheibel einen Vertrag über 25 Jahre abgeschlossen hat.

