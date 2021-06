Außengastronomie ohne Test - Kaufbeuren lockert ab Samstag

Ab Samstag, 5. Juni, lockert Kaufbeuren die Corona-Regeln. Was jetzt bei Außengastronomie und Handel gilt.

Von Redaktion Allgäuer Zeitung

04.06.2021 | Stand: 10:41 Uhr

Aktualisiert am Freitag, 4. Juni: Außengastronomie ohne Termin-Buchung, Lockerung der Kontaktbeschränkungen, mehr Freiheiten: Auch an Fronleichnam lag der Inzidenzwert in Kaufbeuren unter 50: Ab Samstag (5. Juni) treten neue Lockerungen in Kraft. Das teilt die Stadt in einer Allgemeinverfügung mit.