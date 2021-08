Ältere Schüler müssen wieder Maske am Platz tragen: Diese Regeln gelten jetzt in Kaufbeuren

Die 7-Tage-Inzidenz in Kaufbeuren ist im August gestiegen. An weiterführenden Schulen gilt deshalb wieder Maskenpflicht am Platz. Alle Regeln aktuell hier.

09.08.2021 | Stand: 13:06 Uhr

Seit dem 7. Juni galten in Kaufbeuren weniger strenge Corona-Regeln, doch am 10. August gibt es wieder eine Verschärfung: Denn am 8. August 2021 lag die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt erstmals seit langem wieder drei Tage in Folge über dem Wert von 25. Die Stadt hat daher eine Allgemeinverfügung herausgegeben, die vorerst aber nur Auswirkungen in Schulen hat - die derzeit wegen der Sommerferien ohnehin geschlossen sind.

Am 6. August 2021 lag die Inzidenz bei 29,3, am 7. August bei 31,5 und am 8. August bei 27,0. Betroffen ist bei einer Inzidenz von über 25 der Unterricht in den Schulen. Hier gelten ab 10. August folgende Regelungen:

Corona: Diese Regeln gelten in Kaufbeuren aktuell

Schulen: Alle Schülerinnen, Schüler ab der fünften Klasse und die Lehrkräfte müssen ab 10.8. wieder eine medizinische Gesichtsmaske am Platz tragen. Die Ausnahme von der Maskenpflicht am Platz gilt nicht mehr. Die Grundschulen und Grundschulstufe der Förderschulen sind nicht betroffen. Hier dürfen die Kinder und Lehrkräfte die Masken weiter am Platz abnehmen.

Übrige Corona-Regeln in Kaufbeuren vorerst nicht betroffen

Zehn Personen maximal dürfen sich treffen. Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht - genauso wie Kinder unter 14 Jahren. Zu wie vielen Haushalten die Menschen gehören, ist unter einer Inzidenz von 50 egal. Gastronomie: Biergärten und Cafés dürfen öffnen, wie auch die Innengastronomie - bis 24 Uhr. Die Testpflicht entfällt. Für den Weg zum Tisch und vom Tisch gilt Maskenpflicht. Kneipen und reine Schankwirtschaften bleiben im Innenbereich geschlossen.

Biergärten und Cafés dürfen öffnen, wie auch die Innengastronomie - bis 24 Uhr. Die Testpflicht entfällt. Für den Weg zum Tisch und vom Tisch gilt Maskenpflicht. Kneipen und reine Schankwirtschaften bleiben im Innenbereich geschlossen. Geburtstage, Hochzeiten, Trauerfeiern: Geplante öffentlichen und private Veranstaltungen mit besonderem Anlass sind wieder möglich. Draußen können bis zu 100 Personen feiern, drinnen bis zu 50 Personen. Geimpfte und Genese können zusätzlich hinzukommen. Auch hier entfällt die Testpflicht, aber nicht die Maskenpflicht.

Geplante öffentlichen und private Veranstaltungen mit besonderem Anlass sind wieder möglich. Draußen können bis zu 100 Personen feiern, drinnen bis zu 50 Personen. Geimpfte und Genese können zusätzlich hinzukommen. Auch hier entfällt die Testpflicht, aber nicht die Maskenpflicht. Schulen: Alle Schulen sind für den Präsenzunterricht geöffnet. Dennoch: Zweimal in der Woche müssen Schulkinder auf das Coronavirus getestet werden. Die Details zu den Regeln an den Schulen.

Alle Schulen sind für den Präsenzunterricht geöffnet. Dennoch: Zweimal in der Woche müssen Schulkinder auf das Coronavirus getestet werden. Die Details zu den Regeln an den Schulen. Kindertagesstätten: Kitas haben uneingeschränkt geöffnet.

Kitas haben uneingeschränkt geöffnet. Einzelhandel: Geschäfte, die bisher wegen hoher Inzidenzwerte nicht öffnen durften, können wieder wieder Kunden empfangen - ohne Termine und Corona-Test. Auch bei einer Inzidenz unter 50 muss ein Hygienekonzept bestehen. Es gibt eine Obergrenze für Kunden, die gleichzeitig im Geschäft sein dürfen. Für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche gilt: ein Kunde je zehn Quadratmeter. Für die Fläche, die darüber hinaus geht: ein Kunde je 20 Quadratmeter.

Hotels und Ferienwohnungen : Bei Zimmer- und Wohnungsvergabe müssen die allgemeinen Kontaktregeln berücksichtigt werden. Mehr als zehn Menschen dürfen sich nicht auf einmal treffen. Genesene und Geimpfte zählen auch hier nicht. Nur bei der Anreise muss ein negativer Corona-Test vorliegen.

: Bei Zimmer- und Wohnungsvergabe müssen die allgemeinen Kontaktregeln berücksichtigt werden. Mehr als zehn Menschen dürfen sich nicht auf einmal treffen. Genesene und Geimpfte zählen auch hier nicht. Nur bei der Anreise muss ein negativer Corona-Test vorliegen. Freizeiteinrichtungen : Solarien, Saunen, Bäder, Thermen, Freizeitparks, Indoorspielplätze und vergleichbare Freizeiteinrichtungen, Stadtführungen, Spielbanken/Spielhallen dürfen mit Infektionsschutzkonzept wieder öffnen. Die Testpflicht entfällt. Ebenso wie die Maskenpflicht im Freien. Bordelle, Clubs und Diskotheken bleiben geschlossen.

: Solarien, Saunen, Bäder, Thermen, Freizeitparks, Indoorspielplätze und vergleichbare Freizeiteinrichtungen, Stadtführungen, Spielbanken/Spielhallen dürfen mit Infektionsschutzkonzept wieder öffnen. Die Testpflicht entfällt. Ebenso wie die Maskenpflicht im Freien. Bordelle, Clubs und Diskotheken bleiben geschlossen. Kulturelle Veranstaltungen : An Veranstaltungen unter freiem Himmel dürfen bis zu 500 Personen teilnehmen, wenn es für alle feste Sitzplätze gibt. Einen negativen Test braucht es nicht. Außerdem können für kulturelle Veranstaltungen drinnen wie draußen wieder alle geeigneten Stätten genutzt werden wie Hallen und Stadien, wenn sie ausreichend Platz für sicheren Abstand bieten.

: An Veranstaltungen unter freiem Himmel dürfen bis zu 500 Personen teilnehmen, wenn es für alle feste Sitzplätze gibt. Einen negativen Test braucht es nicht. Außerdem können für kulturelle Veranstaltungen drinnen wie draußen wieder alle geeigneten Stätten genutzt werden wie Hallen und Stadien, wenn sie ausreichend Platz für sicheren Abstand bieten. Kongresse/Tagungen : werden unter den gleichen Voraussetzungen wie kulturelle Veranstaltungen zugelassen.

: werden unter den gleichen Voraussetzungen wie kulturelle Veranstaltungen zugelassen. Gottesdienste : Gemeindegesang ist wieder erlaubt - bei Freiluftgottesdiensten entfällt auch die Maskenpflicht. Drinnen muss FFP2-Maske getragen werden

: Gemeindegesang ist wieder erlaubt - bei Freiluftgottesdiensten entfällt auch die Maskenpflicht. Drinnen muss FFP2-Maske getragen werden Proben von Laienensembles im Musik- und Theaterbereich : Innen und außen wieder erlaubt. Die Höchstzahl der Teilnehmer richtet sich nach der Größe des Raums: ein Mindestabstand muss möglich sein. Außerschulischer Musikunterricht ist ohne Personenobergrenze - mit Abstand - zulässig.

: Innen und außen wieder erlaubt. Die Höchstzahl der Teilnehmer richtet sich nach der Größe des Raums: ein Mindestabstand muss möglich sein. Außerschulischer Musikunterricht ist ohne Personenobergrenze - mit Abstand - zulässig. Sport : Alle Arten von Sport sind im Freien und in der Halle wieder möglich. Unter einer Inzidenz von 50 gibt es keine Testpflicht. Bei Amateursportveranstaltungen dürfen bis zu 500 Zuschauer dabei sein, sofern es eine feste Bestuhlung gibt.

: Alle Arten von Sport sind im Freien und in der Halle wieder möglich. Unter einer Inzidenz von 50 gibt es keine Testpflicht. Bei Amateursportveranstaltungen dürfen bis zu 500 Zuschauer dabei sein, sofern es eine feste Bestuhlung gibt. Die nächtliche Ausgangssperre ist aufgehoben.

