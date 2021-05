So läuft das neue Angebot im Nachtclub Roundhouse in Kaufbeuren

Im Roundhouse-Club lassen sich täglich bis zu 250 Menschen testen. Wer keinen Internetzugang hat, kann sich telefonisch melden - ebenso wie in drei Apotheken.

Wären da nicht die Masken, würde das Bild fast an die Zeit vor der Pandemie erinnern: Menschen, die anstehen, um in einen Club zu kommen. Allerdings wollen die Wartenden nicht feiern, sondern sich auf das Coronavirus untersuchen lassen. Das Kaufbeurer Roundhouse hat sich in ein Schnelltestzentrum verwandelt und vor gut zwei Wochen seine Türen geöffnet. „Das System funktioniert einwandfrei“, sagt Betreiber Markus Mölzer.

Der Andrang sei groß und die Geschäftsinhaber in der Altstadt froh über ein Testzentrum in der Nähe. So könnten die Menschen zum Abstrich kommen, 15 bis 30 Minuten auf das Ergebnis warten und dann direkt shoppen gehen – sofern es die 7-Tage-Inzidenz erlaubt. Bis zu 250 Personen lassen sich täglich untersuchen, möglich wären bis zu 600. Knapp 40 Mitarbeiter hat Mölzer für die neue Aufgabe gewonnen. Darunter sind Angestellte seiner Gastronomiebetriebe, die eigens geschult wurden, aber auch medizinisches Fachpersonal.

„Wir haben noch Kapazitäten nach oben offen“, sagt der Roundhouse-Chef. Die Fläche könnte er spontan erweitern. Sobald die Gastronomie wieder öffnen darf, rechnet Mölzer mit noch mehr Testwilligen. Einen Termin könne man sowohl im Internet als auch telefonisch vereinbaren – ebenso wie im Testzentrum im Gablonzer Haus.

Online-Anmeldung für Corona-Schnelltests bevorzugt

„Für ältere Leute, die keinen Internetzugang haben, haben wir eine Hotline eingerichtet“, erklärt Mölzer. Allerdings sei die Online-Anmeldung für das Roundhouse-Team vorteilhafter – auch die Mitarbeiter in den Kaufbeurer Apotheken schätzen die digitale Variante.

Warum, erklärt Claudia Rauskolb von der Apotheke im Buron-Center: „Es sind einfach sehr viele Daten, die eingegeben werden müssen.“ Notieren sich die Mitarbeiter die ganzen Angaben am Telefon, bremse das den Betrieb stark aus. Kürzlich habe sie eine fünfköpfige Familie für Corona-Schnelltests angemeldet, das habe sie locker 20 Minuten gekostet. „Aber grundsätzlich machen wir das natürlich auch telefonisch, für alle, die die Möglichkeit online nicht haben.“

Auch in der Brunnen- und Wertach-Apotheke können die Menschen anrufen, um sich für einen Corona-Test anzumelden.

Telefonleitungen überlastet

Anders sieht es in der Gutenberg-Apotheke aus. „Es geht vor Ort, telefonisch sind unsere Leitungen überlastet“, erklärt Leiter Friedrich Teller. Wer also keinen Internetzugang hat, müsse sich auf den Weg in die Apotheke machen, um einen Termin zu vereinbaren. Und könne mit etwas Glück auch gleich an die Reihe kommen. „Meine Mitarbeiterinnen versuchen da sehr, immer noch jemanden einzuschieben.“

Informationen und Anmeldung für das Schnelltestzentrum im Roundhouse-Club unter der Telefonnummer 08341/9983218 oder im Internet.