Verunsicherung in den Kaufbeurer Corona-Testzentren - was gilt jetzt?

Seit Juli sind Coronatests nicht mehr kostenlos. Wie die Kaufbeurer Testzentren die neuen Regeln umsetzen und welche Schwierigkeiten es dabei gibt.

04.07.2022 | Stand: 06:05 Uhr

Große Verunsicherung herrscht bei den Besuchern der Kaufbeurer Corona-Schnelltestzentren. Seit vergangener Woche sind die anlasslosen Tests nicht mehr kostenlos. Doch was gilt nun? Die Situation ist unübersichtlich.

Selbst die Betreiber wussten vor dem Wochenende noch nicht genau, wie sie die neuen Regelungen umsetzen müssen. Denn die Anweisungen erhielten auch sie erst kurz vor knapp. Neuerdings gebe es drei verschiedene Kategorien, erklärt Pat Hartmann, einer der drei Betreiber des Schnelltestzentrums am Innovapark.

Das kostet der Corona-Test in Kaufbeuren

Komplett kostenlose Tests, Tests mir drei Euro Zuzahlung und Tests, die komplett aus eigener Tasche bezahlt müssen. In diesem Fall würden 11,50 Euro fällig. Gratis blieben die Tests nur noch für bestimmte Risikogruppen wie Kinder bis fünf Jahre, Frauen zu Beginn der Schwangerschaft, Besucher von Kliniken und Pflegeheimen oder für Haushaltsangehörige von Infizierten. Auch das Freitesten bleibt kostenlos.

Wer bekommt einen Corona-Test in Kaufbeuren?

Für jeden der Gründe müsse ein Nachweis erbracht werden. Drei Euro werden nun pro Test fällig zum Beispiel vor Kino- und Konzertbesuchen in Innenräumen oder großen Sportveranstaltungen am Tag der Testung. „Die Menschen müssen uns das nachweisen, zum Beispiel mit der Eintrittskarte“, sagt Hartmann. Und wenn man die Eintrittskarte noch nicht hat, weil man sie erst vor Ort kauft? „Dann müssen wir das so glauben“, sagt Simon Frick, ebenfalls Betreiber des Testzentrums. Der ermäßigte Satz werde auch fällig, wenn man am selben Tag Menschen besuchen möchte, die ein hohes Risiko haben, schwer zu erkranken, also Menschen mit Behinderung, Menschen über 60 Jahre oder mit Vorerkrankungen.

Formblatt beim Gesundheitsministerium zum Download bereit

Um den Besuch nachzuweisen, gebe es ein Formblatt, das auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums heruntergeladen werden könne, erklärt Frick. „Das ist eine Selbsterklärung, die man unterschreiben muss.“ Ausgeschlossen vom ermäßigten Satz seien Veranstaltungen privater Natur wie Familienfeiern und Geburtstage. „So lesen wir das zumindest aus der neuen Verordnung raus“, sagt Hartmann. In diesem Fall würde der volle Betrag fällig.

Die neuen Regelungen bedeuten für das Testzentrum einen deutlichen Mehraufwand, sagt Frick. „Das Personal ist länger beschäftigt wegen der Nachweise und wir müssen jetzt jeden Abend einen Kassenabschluss machen.“ An den Öffnungszeiten ändere sich vorerst aber nichts.

Markus Mölzer vom Testzentrum im Forettle-Center steht in Kontakt mit der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern. Doch selbst dort habe man noch nicht auf jede Frage eine Antwort. Das Testaufkommen sei nach wie vor hoch. Besonders Menschen, die ins Krankenhaus oder eine Pflegeeinrichtung wollen und dort einen negativen Test vorweisen müssen, kämen derzeit zu ihm. Auch er hat eine Kasse aufgestellt. Der Preis für einen Selbstzahlertest liegt bei ihm bei 11,50 Euro.

