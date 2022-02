Corona zwingt SG Kaufbeuren/Neugablonz in die Knie

Der SG Kaufbeuren/neugablonz sind die Torhüter ausgegangen. Spielabsage für die Erste Mannschaft. Dafür kann ein Nachwuchs-Team vorzeitig Meister werden.

19.02.2022 | Stand: 11:45 Uhr

Eigentlich standen für die Herren I und II der Handballer der SG Kaufbeuren/ Neugablonz zwei Heimspiele auf dem Programm. Doch das Spiel der Ersten musste coronabedingt abgesagt werden. Die Zweite will gegen den TV Memmingen punkten – und die Jugendteams sind auswärts im Einsatz.

Nun hat es auch die Erste Herrenmannschaft der Kaufbeurer Handballer erwischt. Durch das Corona-Virus stehen dem Team um Trainer Dariusz Chryplewicz keine Torhüter zur Verfügung. Daher musste das Spitzenspiel am Samstag in der Bezirksoberliga West abgesagt werden. Wann es nachgeholt wird, steht im Augenblick noch nicht fest.

Die Zweite mit Außenseiterchancen

Die Zweite erwartet am Samstagabend den TV Memmingen. Die Maustädter stehen an der Spitze der Bezirksklasse Nord-West und wollen den Aufstieg. Mit 6:0 Punkten haben sie bis dato alle Partien gewonnen. Für die beiden Teams ist es das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison, da das ursprüngliche Spiel im Januar ausgefallen ist. Die Gäste sind klarer Favorit und die Gastgeber haben allenfalls Außenseiterchancen. Doch diese gilt es zu nutzen. Anpfiff ist um 17.30 Uhr in der Sporthalle in Neugablonz.

A-Jugend kann Titel klarmachen

Die Jugendmannschaften der SG sind an diesem Wochenende alle auswärts im Einsatz. Die männliche C-Jugend tritt am Samstag beim Tabellenführer TSV Schwabmünchen an. Am Sonntag bestreitet die weibliche B-Jugend ein schweres Auswärtsspiel beim souveränen Spitzenreiter, TSV Schongau. Die männliche A-Jugend ist im Anschluss an die Mädels ebenfalls in Schongau zu Gast. Allerdings mit erheblich größeren Siegchancen. Sollten sie beide Punkte einfahren, dann ist ihnen die Meisterschaft in der ÜBOL A-Jugend Südwest 2 sicher. Die männliche B-Jugend trifft am Sonntag in Ottobeuren auf den dortigen TSV. Dabei kommt es zum Duelle Erster (TSV) gegen Dritter (SG). Die E-Jugend ist am Sonntag bei einer Spielrunde beim VfL Buchloe zu Gast.