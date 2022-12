Crescentia von Kaufbeuren und die Blaue Ente

Das Grölen und die unsittlichen Festlieder im Wirthaus "Blaue Ente" gefielen den benachbarten Klosterschwestern gar nicht. Wie sie das Problem lösten.

21.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Zu kaum einer Zeit im Jahr passen Legenden und Anekdoten so gut wie zu den Tagen vor Weihnachten. Deswegen füllen wir unseren Adventskalender heuer mit Erzählungen. Die stehen so vielleicht nicht in den Geschichtsbüchern, aber lassen Sie, liebe Leserinnen und Leser, in manches Geheimnis eintauchen.

Um das Jahr 1700 gab es laut Stadtführer Anton Heider das Wirtshaus „Blaue Ente“ in Kaufbeuren. Dieses befand sich damals in unmittelbarere Nähe zum Kloster. Das abendliche Gegröle und die unsittlichen Festlieder der Gäste missfielen den Klosterschwestern zutiefst.

Die Blaue Ente musste umziehen

Zu dieser Zeit war es der sehnlichste Wunsch einer jungen Frau namens Anna Höß, ins Kloster einzutreten. „Da sie allerdings aus ärmlichen Verhältnissen stammte und nicht die nötige Mitgift hatte, verweigerte das Kloster ihre Aufnahme“, sagt Heider. Der evangelische Bürgermeister der Stadt mochte die Weberstochter Anna Höß und wollte ihr daher helfen, im Kloster aufgenommen zu werden.

Also trafen er und die Oberin eine Vereinbarung: Das Kloster würde Anna Höß auch ohne Mitgift aufnehmen, wenn der Bürgermeister dafür sorgt, dass das Gasthaus „Blaue Ente“ aus dem näheren Umfeld des Klosters verschwindet. So musste das Wirtshaus umziehen, Anna Höß wurde mit dem Namen Crescentia Ordensschwester und später sogar selbst Oberin. Sie hat viele Wunder vollbracht und ist als die Heilige Crescentia bekannt. Nach ihr ist heute auch das Kloster der Franziskanerinnen in Kaufbeuren benannt.

