Crescentia von Kaufbeuren: Wie sie einen unbekannten Weggefährten traf

Nach einer schweren Zeit erlaubte die Oberin Crescentia, nach Klosterlechfeld zu pilgern. Auf der Reise hatte sie eine wichtige Begegnung.

15.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Zu kaum einer Zeit im Jahr passen Legenden und Anekdoten so gut wie zu den Tagen vor Weihnachten. Deswegen füllen wir unseren Adventskalender heuer mit Erzählungen. Die stehen so vielleicht nicht in den Geschichtsbüchern, aber lassen Sie, liebe Leserinnen und Leser, in manches Geheimnis eintauchen.

Einst erlaubte die Oberin des Klosters, Johanna Altwöger, der Schwester Crescentia, eine Wallfahrt nach Maria Hilf in Klosterlechfeld zu unternehmen. Da sie Reisen für gefährlich hielt, schickte sie Schwester Anna als Begleitung mit. Crescentia beruhigte die Oberin: „Uns wird nichts geschehen. Wir sind in Gottes Hand, da bin ich mir sicher.“

Ein Unbekannter schloss sich Crescentia und Schwester Anna an

Zwei Tage später verließen die Wallfahrerinnen das Kloster, da stand vor ihnen ein junger Franziskaner. „Ich pilgere auch zum Heiligtum nach Klosterlechfeld und kenne den Weg, wollt Ihr mit mir reisen?“ Das Angebot nahm Crescentia gerne an. Schwester Anna wunderte sich, wie schnell sie mit einem Unbekannten gehen wollte, aber sie vertraute Crescentia.

Sie waren lange unterwegs. Der Fremde hörte den beiden aufmerksam zu, und bald entstand ein tiefes Gespräch. Offen erzählte Crescentia von ihren Problemen. „Ich werde all das im Gebet vor Gott bringen“, versicherte ihr der junge Mann lächelnd. „Aber schaut. Hinter dem Hügel müsstet ihr schon das Ziel Eurer Pilgerreise sehen“.

Auf einmal war der junge Mann fort

Die beiden Schwestern liefen schnell den Berg hinauf. Vor ihnen lag die schöne Wallfahrtskirche Maria Hilf von Klosterlechfeld. Als sie sich umdrehten, war ihr Begleiter weg. „Das ist sonderbar“, wunderte sich Schwester Anna. „Er nennt uns seinen Namen nicht und verschwindet ins Nichts. Wer das wohl war?“ „Das war der heilige Antonius“, erwiderte Schwester Crescentia schlicht „Er ist der Begleiter aller, die auf der Suche sind. Auf den Wegen des Lebens werden uns immer wieder Gefährten geschenkt und manchmal sind darunter auch Heilige. Wir müssen nur lernen, diese mit den Augen des Herzens zu erkennen.“

Frei nach einer überlieferten Legende hat Schwester Annika vom Crescentiakloster Kaufbeuren diese Begegnung niedergeschrieben.

