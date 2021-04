Crescentiakloster: Novizin legt ihre Erstprofess ab

Mirjam Treffler bindet sich an die Gemeinschaft der Franziskanerinnen in Kaufbeuren. Welche Rolle drei Knoten dabei spielen.

13.04.2021 | Stand: 12:20 Uhr

Am „Weißen Sonntag“, dem Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit, feierten die Schwestern des Crescentiaklosters ein großes Fest, wenn auch coronabedingt im kleinen Kreis. Schwester Mirjam Treffler legte in einem öffentlichen Gelübde ihre erste Profess ab.

Feier für die Schwestern im Kaufbeurer Crescentiakloster

In einem feierlichen Gottesdienst, zelebriert von Klosterseelsorger Pfarrer Karl Rottach, versprach die 25-jährige Ordensfrau, zunächst für die Dauer von zwei Jahren in Armut, Gehorsam und eheloser Keuschheit zu leben. „Am Sonntag nach Ostern hören wir in der Liturgie das Evangelium von Thomas“, erläuterte Rottach und deutete in seiner Predigt drei Charakterzüge des biblischen „Zweiflers“ für das Ordensleben von Schwester Mirjam: Thomas brauche Zeit und er bekommt Zeit, denn Jesus gehe es nicht darum, Druck auszuüben.

Im Beisein von Familie und allen Schwestern der Gemeinschaft fragte Oberin Schwester Martha Lang die Novizin: „Bist du bereit, aus freiem Entschluss Jesus in unserer Gemeinschaft nachzufolgen?“ Mit strahlendem Gesicht und sicherer Stimme gab Schwester Mirjam Antwort: „Ich bin bereit“.

Schwarzer Schleier und der franziskanische Strick

Als Zeichen für ihre Zugehörigkeit zur Gemeinschaft erhielt sie den schwarzen Schleier und den franziskanischen Strick, den jetzt die typischen drei Knoten zieren, die an die Gelübde Armut, Gehorsam und ehelose Keuschheit erinnern.

„I will follow Him“, diese Hymne aus dem Film Sister Act erklang von der Klosterband, als Sr. Mirjam Treffler sich kurz in die Sakristei zurückzog, um anschließend mit neuem Schleier und Strick mit den drei Knoten in die Gemeinschaft zurückzukehren. „Eigentlich ist es lustig, dass ich am Weißen Sonntag den schwarzen Schleier bekommen habe“, schmunzelt die junge Ordensfrau. „Aber beides drückt dasselbe aus: Die Erinnerung an die Zugehörigkeit zu Jesus Christus.“

Für Schwester Mirjam beginnt jetzt der Alltag im Kloster

Bis zum Weißen Sonntag trugen die Neugetauften ihre Taufkleider, jetzt beginnt auch für Schwester Mirjam der neue Alltag. Nach ihrem bereits abgeschlossenen Praktikum wird sie in Zukunft das Team einer Obstgärtnerei in der Region verstärken Schwestern, Familie und Freunde überbrachten Schwester Mirjam coronakonform viele Glückwünsche, unter anderem mit einem Ernte-Rätsel und dem Lied „Im Aufwind“, das über die Berufung zum Ordensleben erzählt.

Das gemeinsame Abendlob und das festliche Abendessen rundeten die Feierlichkeiten ab. Mit der Erstprofess wurde Schwester Mirjam in das Juniorat, die nächste Ausbildungsphase im Ordensleben aufgenommen, in der sie gemeinsam mit drei weiteren Juniorinnen noch tiefer in ihre Berufung hineinwachsen kann. „Es war für mich ein schöner Tag. Ich bin voller Dankbarkeit“, sagte sie.