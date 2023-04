Machtkampf in der CSU Ostallgäu? - Angelika Schorer will nicht mehr antreten

Der Umbruch in der CSU Ostallgäu geht weiter. Kreisvorsitzende Angelika Schorer hat angekündigt, nicht mehr antreten zu wollen. Wer könnte ihr Nachfolger werden?

20.04.2023 | Stand: 17:15 Uhr

Der Umbruch in der Ostallgäuer und Kaufbeurer CSU geht weiter. Kreisvorsitzende Angelika Schorer (64) hat am Mittwochabend auf einer Arbeitssitzung in Lengenwang angekündigt, nicht wieder für dieses Amt zu kandidieren. „Im Hintergrund sind junge Männer aktiv, die sollen nun auch Verantwortung übernehmen“, sagte sie auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Frage, ob sie zu ihrer Entscheidung, nach 16 Jahren den Kreisvorsitz bei der nächsten Kreisversammlung am 12. Mai in Schwangau zur Verfügung zu stellen, gedrängt worden sei, ließ Schorer unbeantwortet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.