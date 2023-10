Richtungsstreit in der Kaufbeurer CSU eskaliert

Der schwelende Richtungsstreit innerhalb der CSU Kaufbeuren bricht nach der Landtagswahl wieder voll auf. Sogar eine Rücktrittsforderung gibt es.

11.10.2023 | Stand: 11:53 Uhr

Der Burgfrieden in der Kaufbeurer CSU während des Wahlkampfes hat ein Ende. Unmittelbar nach der Landtagswahl am Sonntag probt der konservative Flügel im Ortsverband nun den Aufstand. Die Kritiker stören sich an der aus ihrer Sicht zu linken Politik, die Wähler vergrault. Sogar Rücktrittsforderungen werden laut.

Verwässert das Profil der Christsozialen? Die Kritiker an der Basis des Ortsverbandes glauben das. Schon vor der Wahl hat es dort gegrummelt. Im Zentrum des Widerstands: das schwarz-grüne Bündnis im Stadtrat, das den politischen Enkeln von Franz Josef Strauß seit den Kommunalwahlen vor dreieinhalb Jahren ein Dorn im Auge ist. Nun bekommt indirekt auch noch der neue direkt gewählte CSU-Landtagsabgeordnete im Stimmkreis Kaufbeuren, Peter Wachler, sein Fett weg. "Mit Bestürzung haben CSU-Mitglieder aus Kaufbeuren auf das schlechte Abschneiden der CSU bei der Landtagswahl im Stadtgebiet reagiert", heißt es in einer Pressemitteilung, die Dr. Thomas Jahn, Kreisvorsitzender der Mittelstandsunion Ostallgäu mit i. A. (im Auftrag) unterzeichnet hat. Jahn war dem Unterallgäuer Wachler in der Bewerbungsphase als Landtagskandidat unterlegen, jüngst zog er als Nachrücker erneut bei der CSU-Fraktion im Kaufbeurer Stadtrat ein. Gleichzeitig werde der massive Stimmzuwachs der AfD mit Sorge gesehen. Wer und wie viele CSU-Mitglieder konkret hinter der Kritik stehen, ist nicht bekannt. Zitiert wird aber der ehemalige CSU-Stadtrat Karl-Georg Bauernfeind: „In der CSU muss dieses schlechte Wahlergebnis dringend aufgearbeitet werden." In Neugablonz sei die AfD jetzt mit etwa 36 Prozent mit weitem Abstand stärkste Kraft. Das zeigt laut Bauernfeind, dass Peter Wachler und die CSU-Führung in Kaufbeuren viele bürgerlich-konservative Wähler nicht mehr erreicht haben. Und dann erinnert Bauernfeind noch an den Auftritt von AfD-Rechtsaußen Björn Höcke und die Gegen-Demonstration vor knapp zwei Wochen. "Die von der CSU mitgetragene Anti-AfD-Demo in Neugablonz hat offenbar viele CSU-Wähler zur AfD getrieben“, so Bauernfeind.

Auch das langjährige CSU-Mitglied Werner Bobritz kommt zu Wort. Er fordert personelle Konsequenzen: „Die von Peter Wachlers Wahlkampfleiter Thorsten Friedrich organisierte Anti-AfD-Demo in Neugablonz hat der CSU schwer geschadet", so Bobritz. "Natürlich kann und soll die CSU die AfD wie jede Konkurrenzpartei kritisieren, aber eben nicht im Verein mit linken und linksextremen Parteien, wie der SED-Nachfolgepartei Die Linke. Er fordert den Rücktritt Friedrichs als stellvertretender CSU-Ortsvorsitzender. Jahn sagt, die CSU könne es sich nicht leisten, die Sorgen und Nöte der Stammwähler zu ignorieren. wie die AfD spricht er von einer "unkontrollierten Massenmigration". Die Wähler hätten gezeigt, dass sie diese Entwicklung ablehnen. Er fordert die CSU Kaufbeuren auf, diese Wähler mit einem "deutlich konservativeren Problemlösungsprofil" zurückzugewinnen.

Die harten Vorwürfe bleiben nicht unwidersprochen. "Von Anfang an war erkennbar, dass ein junger, der Zukunft zugewandter Kandidat von einzelnen Mitgliedern der CSU Kaufbeuren nicht unterstützt wurde", sagt Thorsten Friedrich mit Blick auf Wachler.„Davon haben wir uns nicht irritieren lassen. Ich bin stolz darauf, dass es uns gelungen ist, den Generationswechsel in der CSU positiv zu gestalten.“ Friedrich betont, dass er die Gegenveranstaltung zum Höcke-Auftritt als Privatperson und Seelsorger mitorganisiert, in CSU-Kreisen und breiten Teilen der Stadtgesellschaft große Unterstützung gefunden habe. "Ich sehe mich hierbei auch durch das aktuelle Wahlprogramm der CSU abgesichert, in dem sich ein ganzer Abschnitt damit beschäftigt, den ,Extremismus zu bekämpfen', egal aus welcher Richtung er kommt. Der privaten Wahlanalyse der Herren Bauernfeind, Bobritz und Jahn stimme er jedenfalls nicht zu. Friedrich hatte bei der Ortshauptversammlung der CSU Kaufbeuren im April für das Amt des stellvertretenden Ortsvorsitzenden kandidiert und wurde mit 32 Stimmen gewählt. Einziger Gegenkandidat war Jahn, der elf Stimmen erhielt.

Die CSU-Ortsvorsitzende Julia von Stillfried stellt sich vor Friedrich. "Es gibt überhaupt keinen Grund, den Rücktritt von Thorsten Friedrich zu fordern", sagt sie und erinnert an Strauß, der gesagt habe: „Wir wollen mit Rechtsradikalen und Extremisten nichts zu tun haben.“ Diese Haltung teile sie, sagt von Stillfried, das wünsche sie sich von allen CSU-Mitgliedern.

Unterdessen verkündigt Jahn "für den nötigen Neuanfang" den Zusammenschluss einer "Mitgliederinitiative" innerhalb der CSU Kaufbeuren, in der sich Selbstständige, Mittelständler und Wirtschaftsvertreter und er selbst als Kreisvorsitzender der CSU-Mittelstands-Union wiederfinden. Diese Initiative sei ihm völlig unbekannt, sagt Oberbürgermeister Stefan Bosse. "Ich wurde weder um Mitgliedschaft gebeten noch teile ich die Analyse zum Ausgang der Landtagswahl." Wachler habe bei schwierigen Rahmenbedingungen ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Als völlig neuer und anfangs noch unbekannter Kandidat habe er sich gegen den amtierenden Landtagsabgeordneten und eine in Neugablonz traditionell starke AfD eindrucksvoll durchgesetzt.

Bosse erinnert zudem an seinen "aktiven Part" und den Redebetrag bei der Gegenveranstaltung zum Höcke-Besuch im Gablonzer Haus. "Trotzdem – oder vielleicht auch deshalb – habe ich im schwabenweiten Vergleich in Kaufbeuren ein herausragendes Ergebnis bei der Bezirktagswahl erzielt."