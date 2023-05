CSU Ostallgäu: Wer folgt auf Vorsitzende Angelika Schorer?

Der CSU-Kreisvorstand Ostallgäu hat die Weichen für die Neuwahlen in zwei Wochen gestellt. Nun hat sich ein bekannter Kandidat für das Amt beworben.

02.05.2023 | Stand: 08:19 Uhr

In der CSU Ostallgäu stehen die Zeichen weiterhin auf Umbruch. Nachdem die Vorsitzende Angelika Schorer ihren Rückzug angekündigt hatte, meldet der Obergünzburger Bürgermeister Anspruch auf ihre Nachfolge an. Lars Leveringhaus (Jahrgang 1963), der zudem stellvertetender Landrat ist, kündigte bei der jüngsten Kreisvorstandssitzung in Leuterschach seine Bereitschaft zur Kandidatur an. Dies teilte Schorer selbst mit.

