Trotz Krise: CSU bleibt den Grünen in Kaufbeuren treu

Im Stadtrat Kaufbeuren schwört man sich Treue - aber nur die nächsten drei Jahre: Warum die CSU betont, dass sie den Grünen treu bleiben will.

04.05.2023 | Stand: 18:10 Uhr

Die Partnerschaft von CSU und Grünen im Stadtrat soll auch in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode Bestand haben. Das betonte CSU-Fraktionschef Christian Sobl in der jüngsten Sitzung des Gremiums. Hintergrund dieser Erklärung ist die Kritik an der Koalition aus den eigenen Reihen. Bei der Ortshauptversammlung der CSU hatten zwei Mitglieder in aufgeheizter Stimmung gefordert, die Zusammenarbeit zu beenden, neue Partner zu suchen oder als „Minderheitsregierung“ zu arbeiten.

