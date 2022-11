Da kommt keine Freude auf - keine WM für die Fans

Sebastian Kühn tippt die Fußball-WM. In der Gruppe H sieht er Uruguay nicht vorn - und die FIFA schon lange nicht mehr.

25.11.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Der Winter und mit ihm das Christkindl stehen vor der Tür. Doch dort werden sie abgegrätscht und nicht durchgelassen: Erst kommt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Über die und deren sportlichen Ausgang machen sich Experten Gedanken. Heute: Sebastian Kühn.

Uruguay scheidet aus

Der Pressebeauftragte des SV Mauerstetten analysiert die Gruppe H. „An sich ist Uruguay stärker einzuschätzen als Südkorea, allerdings sind die Schlüsselspieler aus meiner Sicht alle schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Daher denke ich, dass sie in der Vorrunde ausscheiden werden. Dass Südkorea immer für eine Überraschung gut ist, haben wir aus deutscher Sicht ja bei der letzten WM erleben müssen.“ Daher prognostiziert er: 1. Portugal. 2. Südkorea. 3. Uruguay. 4. Ghana.

Deutschland und Argentinien - aber nur vielleicht

Als Titelanwärter hat er zwei altbekannte Länder auf dem Radar – unter Umständen: „Klar wünsche ich mir Deutschland als Weltmeister! Wenn die Defensive stabil steht und der Bayern-Block die Form aus den letzten Spielen in Bundesliga und Champions League halten kann, dann kann Deutschland die miserable WM 2018 vergessen machen und ein gewichtiges Wörtchen um den Titel mitreden. Aber passt auf die Argentinier auf, das ist die letzte Chance für Messi, einen WM-Titel in seiner Vita stehen zu haben.“

Infantino ist Blatter 2.0

Allerdings seien die Umstände dieser WM eher unwürdig: „Diese WM ist ein klares Zeichen dafür, wie weit sich der Fußball in Teilen, und ganz besonders die Funktionäre in den großen Verbänden wie der FIFA von den Fans und Werten des Sports verabschiedet haben. Gianni Infantino ist keinen Deut besser als sein Vorgänger Sepp Blatter, unter dessen Führung der Zuschlag an Katar ging.“

Keine Änderung in Sicht

Mit der Ansicht stehe Kühn nicht alleine da: „Wer hat sich denn bisher auf diese WM gefreut? Ich kenne so gut wie niemanden, bei mir selber ist bisher auch keinerlei Vorfreude auf irgendwelche Spiele. Dass diese WM niemals nach Katar hätte vergeben werden dürfen, darüber sind sich, glaube ich, fast alle Fans einig. Ich denke auch nicht, dass sich durch die WM in Katar irgendetwas an den Menschenrechten und generell für die Gesellschaft im Land verbessern wird.“

