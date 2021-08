Da war mehr drin - Bronze für Michael Steiner bei der DM

Michael Steiner vom TSV Westendorf holt eine Medaille bei der deutschen Meisterschaft der Junioren. Die Vorbereitung hat mehr verhindert.

Michael Steiner vom TSV Westendorf hat sich bei den deutschen Juniorenmeisterschaften der Griechisch-römisch-Spezialisten in Hohenlimburg (NRW) die Bronzemedaille erkämpft. Dessen Vereinskollege Niclas Gaa war in seiner Klasse allerdings chancenlos.

Es war ein verheißungsvoller Start für Steiner, der in der Gewichtsklasse bis 55 Kilo auf die Matte ging. Der Westendorfer bezwang Luca Moosmann (AV Sulgen) technisch überlegen (10:2) und ließ auch Kutkagan Öztürk (AC Mülheim) beim vorzeitigen 9:0-Sieg keine Chance. Allerdings stand ihm dann kein geringerer als Georgios Scarpello gegenüber.

Klare Niederlage gegen EM-Starter

Noch vor wenigen Wochen war der Südbadener bei der Junioren-Heim-EM in Dortmund auf der Matte und schied dort erst im Viertelfinale aus. Scarpello trainierte nun überraschend ab und startete im leichtesten Limit. Gegen ihn fand Steiner kein Mittel und verlor vorzeitig mit 0:8-Wertungspunkten.

Nicht enttäuscht, aber auch nicht zufrieden

In seinem letzten Duell im „Nordischen System“, also jeder gegen jeden, führte der Ostallgäuer gegen Luan Lauer (RSV Schuttertal) mit 10:8, verlor aber den Kampf um Silber gegen den Südbadener mit 10:19. So richtig freuen konnte sich Westendorfs Griechisch-römisch-Cheftrainer Maximilian Goßner nicht über Bronze. Er wisse, dass in Steiner viel mehr Potenzial stecke. Weil seine Vorbereitung nicht optimal verlief, konnte der 19-Jährige aber nicht das Maximum aus sich herausholen. „Ich bin jetzt nicht enttäuscht, aber auch nicht zufrieden“, sagte Goßner. Lob bekam Steiner von Matthias Fornoff. „Michi hat mich überzeugt. Allerdings muss er sich noch im Kraftbereich weiterentwickeln“, meinte der hauptamtliche Landestrainer für den griechisch-römischen Stil im Bayerischen Ringer-Verband.

Keine Chance für Niclas Gaa

Auf verlorenem Posten stand Niclas Gaa. Schon im Vorfeld hatte ihm Cheftrainer Goßner keine allzu großen Chancen eingeräumt. So kam es auch in der Gewichtsklasse bis 60 Kilo. Gaa gewann keinen einzigen Kampf, holte auch keinen einzigen technischen Punkt. Er verlor gegen Calvin Stiller (KSV Witten) vorzeitig auf Schulter und war James Schreiner (Hauptstadtringer Berlin) und Fabian Wiesemann (PSV Rostock) technisch unterlegen. „Niclas ist von der deutschen Spitze noch viel zu weit weg“, so die Erkenntnis von TSV-Trainer Goßner. Die zeigte bei den Olympischen Spielen Kampfgeist.

