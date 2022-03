Dachstuhl des Gasthauses Häring in Kaufbeuren brennt

Aus dem Gebäude am Kemptener Tor in Kaufbeuren dringt dichter Qualm. Feuerwehr muss für Löscharbeiten Blechdach aufschneiden. Bisher keine Meldungen über Verletzte.

27.03.2022 | Stand: 00:00 Uhr

Schrecksekunde statt gemütlichem Abendessen. Am späten Samstagabend ist im Dachgeschoss des Gasthauses Häring am Kemptener Tor in Kaufbeuren ein Feuer ausgebrochen. Dichter Rauch drang aus dem westlichen Giebel des historischen Gebäudes. Rauch und Brandgeruch legten sich über die Altstadt. Kurz nach 22 Uhr wurde die Feuerwehr Kaufbeuren alamiert, die mit einem Großaufgebot anrückte. Die Polizei sperrte den westlichen Bereich der Innenstadt großräumig ab. Mithilfe von zwei Drehleitern erkundeten die Brandschützer die Lage und starteten die Löscharbeiten.

Gaststätten-Gäste und Bewohner können Haus unbeschadet verlassen

Feuerwehrleute drangen unter Atemschutz auch von innen zum Brandherd vor. Letzlich musste aber das Blechdach des Gebäudes aufgeschnitten werden, um effektiv löschen zu können. Angestellte und Gäste des Lokals sowie weitere Bewohner des Hauses konnten dieses nach Angaben der Polizei unbeschadet verlassen. Zur Brandursache und zum Sachschaden waren bislang keine Aussagen möglich. Der Feuerwehreinsatz dauerte auch gegen Mitternacht noch an.