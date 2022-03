In Kaufbeuren brennt der Dachstuhl eines Hauses. Das berichtet die Polizei. Rettungsdienste sind vor Ort.

26.03.2022 | Stand: 22:35 Uhr

In einem Haus in der Straße Am Kemptener Tor in Kaufbeuren ist am späten Samstagabend Feuer ausgebrochen. Das meldet die Polizei. Ersten - noch unbestätigten - Angaben zufolge soll der Dachstuhl des Hazses in Flammen stehen.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste waren vor Ort.

Genauere Angaben zum Ausmaß des Feuers und einer möglichen Brandursache lagen am Samstagabend noch nicht vor.