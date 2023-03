Damen gehen unter, Mädchen blühen auf - Handballerinnen auf unterschiedlichen Wegen

Frauen der SG Kaufbeuren/Neugablonz verlieren ersatzgeschwächt erwartungsgemäß. Fortschritte bemerkbar. Die weibliche C-Jugend hingegen überragt mit 18:0 Punkten.

08.03.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Für die Damen der SG Kaufbeuren/ Neugablonz gab es eine Niederlage beim SC Weßling. Trotz des 9:29 (2.15) schlug sich die Rumpftruppe aber tapfer.

Frauen müssen zu acht antreten

Mit den schlimmsten Erwartungen ging es für die Kaufbeurerinnen nach Weßling, denn die Personalsituation der SG wird anstatt besser immer angespannter. Erneut reihten sich einige Spielerinnen in die Liste der Ausfälle ein. So standen Coach Jakub Mrklas lediglich acht Akteurinnen zur Verfügung. Da das Hinspiel vergangene Woche schon mit 33:13 an den SC gegangen war, reiste die SG ohne große Ambitionen an. Die Ausrichtung für das Spiel war für die überwiegend jungen Spielerinnen, sich nicht von der Situation einschüchtern lassen, sondern ausprobieren und durchbeißen.

Leistungsschub durch Druck

Das Wissen, dass die Verantwortung nicht wie sonst weitergeschoben werden kann und man sich nicht einfach auswechseln lassen kann, führte bei den jungen Damen zu einem Leistungsschub. Bis zur Halbzeit wuchs der Rückstand zwar auf 2:15, doch die SG verkaufte sich weiterhin gut. Danach schwanden zwar die Kräfte, aber erfreulicherweise fand jetzt auch der eine oder andere Wurf den Weg ins Tor, sodass die SG trotz der deutlichen 9:29-Niederlage, mit erhobenem Haupt die Heimreise antrat.

Für die SG spielten: Kinberger (Tor); Grimm 1, Keller 1, Koch 4, Schadeck, Schober, Wiedmann u. Nowak 3.

A-Jugend tritt aus Solidarität nur zu fünft an

Die männliche A-Jugend gewann zwar beim TSV Partenkirchen hoch mit 52:29, doch das Ergebnis war eher zweitrangig. Die Werdenfelser waren durch einige Corona-Ausfälle arg dezimiert und konnten nur fünf Feldspieler aufbieten. Trotzdem wollten sie sie Partie unbedingt spielen. Die SG beschloss deshalb, ebenfalls nur mit fünf Feldspielern zu agieren, umso Chancengleichheit herzustellen. Trotzdem war es eine einseitige Partie. 81 Tore in 60 Minuten sehen die Zuschauer auch nicht oft. Damit setzten sich die Jungs mit 16:4 Zählern wieder an die Tabellenspitze der ÜBOL. Die männliche B-Jugend unterlag dem Tabellendritten Murnau mit 32:34. Die weibliche B-Jugend konnte ihren Hinspielerfolg gegen den Eichenauer SV nicht wiederholen und spielte 20:20-Unentschieden.

C-Jugend der SG eilt von Sieg zu Sieg

Nur noch ein Sieg und die weibliche C-Jugend kann eine perfekte Saison feiern: Auch am Sonntag ließen sie den Gästen vom keine Chance. Mit 28:14 (16:7) gegen den SC Vöhringen wurde der neunte Sieg im neunten Spiel erzielt – mit 18:0 Punkten und einem Torverhältnis von plus 197 steht die SG an der Tabellenspitze der ÜBL. Über eine 16:7 Halbzeitführung wurde der Vorsprung immer weiter ausgebaut und schließlich der 28:14 Erfolg sichergestellt.

Für die SG spielten: Matthes (Tor); Würl 5, Schadeck 2, Scharte, Salzer, Frank, Weber, Hübner, Heiland 9, Wiedmann 9, Saadat 1.