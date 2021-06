Das Allgäu als Drink: Ostallgäuer Barkeeper (21) mixt besonderen Cocktail

Barkeeper Florian Zitt bedient in München Gäste aus der ganzen Welt. Mit einem Allgäu-Drink will der Blonhofener das Gefühl seiner Heimat transportieren.

03.06.2021 | Stand: 07:57 Uhr

Wenn Florian Zitt mit seinen Gästen während des Cocktail-Shakens plaudert, geht es auch schon mal um den Duft des Allgäus. Der 21-Jährige kommt eigentlich aus Blonhofen, arbeitet aber seit 2017 in München. Zweifelsfrei hat Zitt in seiner Zeit an der Bar viel gelernt. Gute Mentoren habe er gehabt. Nette Gäste ebenso. Nur die Frage, wie es denn ist, im Allgäu zu leben, die habe er nie zur vollen Zufriedenheit beantworten können. „Ich will ein Gefühl vermitteln.“ Und was liegt einem Barkeeper näher, als dieses Gefühl über einen Drink zu servieren?