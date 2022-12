Das Beste aus 30 Jahren: So war das Weihnachtskonzert in Stöttwang

Musikverein Stöttwang lässt sich bei Weihnachtskonzerten die Corona-Pause nicht anmerken. Neben interessanten Stücken gibt es Klarheit über den künftigen Dirigenten.

31.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Voll besetzt war die Gemeindehalle beim ersten der beiden Weihnachtskonzertabende des Musikvereins Stöttwang. Die Dirigenten Detlef Hora und Stefan Heiserer hatten ein anspruchsvolles Programm, ein „Best of“ der vergangenen 30 Jahre, zusammengestellt, wie Moderator Christoph Merk verriet. Gekonnt eröffnete die Fanfare „The Benefacation from Sky and Mother Earth“ von Satoshi Yagisawa den ersten Teil des Konzertes.

Günstige Eigenentwicklungen statt südhaft teurer "Aida-Trompeten"

Mit voluminösem Klang führten die 68 Musikerinnen und Musiker die Zuhörerschaft dann durch das große Finale des zweiten Aktes der Oper „Aida“ von Giuseppe Verdi. Dabei ließen es sich die Musiker nicht nehmen, die für die Uraufführung speziell hergestellten, überaus teuren „Aida-Trompeten“, durch günstige Eigenentwicklungen zu ersetzen. Mit den „Songs from the Catskills“ (Arrangement: von Johan de Meij) entführte die Kapelle ihr Publikum in einem schönen Melodienreigen in die Catskill Mountains in Nordamerika. Lange ließ sich Pierre Leemans für die Komposition „Marsch der belgischen Fallschirmspringer“ Zeit. Dieser wurde bereits im Ersten Weltkrieg in Auftrag gegeben und wurde „kurios komponiert“ erst zum Ende des Zweiten Weltkrieges fertiggestellt. Musikalisch führte die Komposition „Orient Express“ von Philip Sparke mit eisenbahntypischen Tonabfolgen und variationsreichem Wechselspiel zwischen den Registern in die Pause.

Mit Freddie Mercury nimmt die Musikkapelle das Publikum sechs Minuten lang gefangen

Mit den zarten Anfangstönen von „The March from 1941“ aus der Feder von John Williams (Arrangement: Paul Lavender) ging es in den zweiten Teil des hervorragenden Konzertes. Dann nahm die „Bohemian Rhapsody“ von Freddie Mercury die Zuhörerinnen und Zuhörer nahezu sechs Minuten lang gefangen, bevor die lockere und leichte Melodie von „There’s no business like show business“ von Irving Berlin die Gemeindehalle erfüllte. Mit „Raiders March“, „Slave Children’s Crusade“, „Short Round Theme“, „Love Theme“ und „The Keeper of the Grail“ ließ das Blasorchester unter der Leitung von Stefan Heiserer eine Auswahl der schönsten Melodien der „Indiana Jones“-Filme Revue erklingen. Erinnerungen weckten die bekannten Bigband- und Fernsehorchester-Melodien von Bert Kaempfert wie „Strangers in the night“ oder „Spanish eyes“. Die Musikkapelle wurde bei diesen Stücken von den Gastgitarristen Anna Hindelang und Jakob Trautwein gelungen verstärkt. Mit der Eigenkomposition „Der blaue Schmid“ dirigierte Detlef Hora die erste Zugabe. Das gelungene Weihnachtskonzert fand mit einem „Weihnachtspotpourri“ und dem traditionellen „Radetzkymarsch“ seinen Abschluss.

Wer wird der neue Dirigent des Musikvereins Stöttwang?

Vorsitzender Bernhard Hiemer hatte zu Beginn in seinem Grußwort das Engagement der Dirigenten und der Musikerinnen und Musiker gewürdigt. Trotz der Corona-Beschränkungen hätten sie die Blasmusik nicht vernachlässigt, sodass jetzt wieder ein anspruchsvolles Weihnachtskonzert präsentiert werden konnte. In gewohnt informativer und humorvoller Weise führte Christoph Merk durch das Programm. Er verriet auch den Namen des künftigen Dirigenten des Musikvereins Stöttwang: Herbert Hornig.