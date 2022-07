Das Derby hält, was es verspricht - Stimmung, Tore und Drama im Waldstadion

Der BSK Neugablonz und die SpVgg Kaufbeuren treffen im Kreispokal aufeinander und wie immer wird es hitzig – aber einer bleibt cool.

28.07.2022 | Stand: 16:28 Uhr

Es war zwar nur die dritte Runde im Kreispokal, aber es war das Stadtderby: Und die Partie BSK Neugablonz gegen die SpVgg Kaufbeuren bot alles, was ein Derby ausmacht.

BSK zunächst ebenbürtig

Der BSK Olympia Neugablonz hat zwar das Kreispokalspiel in Runde drei gegen die SpVgg Kaufbeuren mit 1:3 verloren, kann aber erhobenen Hauptes in Richtung Saisonstart in der Kreisliga Mitte blicken. Von Anfang an entwickelte sich ein munteres Spielchen. Beide Teams hatten nicht große, zwingende Chancen, doch war der klassenniedrigere BSK ebenbürtig.

Der Plan bis zur Rudelbildung

Bis zur 34. Minute lief alles nach Plan. Doch mit dem Foulspiel von Mohannad Hamwi kippte die Stimmung. Weil der Ex-SVK’ler etwas übermotiviert Kaufbeurens Kapitän Johannes Martin in unmittelbarer Nähe der Haupttribüne zu Fall brachte, gab es eine Rudelbildung. Schiedsrichter Sebastian Fleschhut zückte nach kurzer Rücksprache mit seinem Assistenten die Rote Karte. Martin musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Fortan musste der BSK vor rund 300 Zuschauern im Waldstadion den Pokalfight mit einem Mann weniger bestreiten.

Knackpunkt im Spiel

„Das war ohne Zweifel der Knackpunkt in diesem Spiel“, bringt es Mathias Franke auf den Punkt. Der Kapitän wurde aufgrund einer Verhärtung in der rechten Wade nach der Pause ausgewechselt. „Trotzdem Kompliment an die Jungs, wie sich über die volle Distanz präsentiert haben“, sagt der 31-Jährige. Obwohl die SVK durch Samuel Fischer (48.) und Cosimo Berdiccia (69.) auf 2:0 davonzog, blieben die Hausherren immer gefährlich. Schlussmann Fabio Reichert parierte sogar einen Elfmeter, hielt seine Mannschaft dadurch im Spiel.

Neugablonz sieht sich gut gerüstet

Benjamin Maier schaffte in der zwar den verdienten Anschlusstreffer für Neugablonz (85.), doch ein individueller Fehler der Hausherren brachte die SVK mit dem dritten Treffer durch Ahmet Alkan (89.) auf die Siegerstraße. BSK-Coach Dragan Lazic attestierte seiner Mannschaft eine tolle Leistung. „Die Rote Karte hat uns zwar zurückgeworfen, aber wir haben trotzdem in Unterzahl noch Torchancen gehabt.“ Er sei einfach topzufrieden. Der 52-Jährige ist überzeugt: „Ohne den Platzverweis wäre mit Sicherheit mehr möglich gewesen.“ Franke freute sich über die tolle Kulisse und die Tatsache, „dass wir mutig und selbstbewusst agiert haben. Das Derby hatte Temperament auf beiden Seiten. Unser Auftritt stimmt uns zuversichtlich für den Saisonstart.“

Die SVK ist auch zufrieden

Bei der SpVgg Kaufbeuren waren die Beteiligten nach dem Sieg natürlich guter Dinge. So war Torwart Fabio Zeche zufrieden, wenngleich er zunächst ein klassisches Derby feststellte: „Wir haben es uns schwergemacht, haben uns auch anstecken lassen von der Hektik, die von Anfang an war. In der zweiten Halbzeit war das 2:0 entscheidend.“ Der BSK hatte die Chance zum Ausgleich, im Gegenzug machte Bezirksligist Kaufbeuren aber den Treffer. Spannend war es dabei vor allem nach dem Anschlusstreffer zum 1:2. Doch mit dem 3:1 war das Spiel entschieden. Hektik und Rudelbildung gab es trotzdem noch einmal in der Schlussminute – doch Schiedsrichter Sebastian Fleschhut machte alles richtig und pfiff das Spiel pünktlich ab.