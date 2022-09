Das Duell der Enttäuschten - Derby am Mittwoch in Neugablonz

Der BSK Neugablonz empfängt im Stadtteilderby den TSV Oberbeuren. Bei Tabellenzweiten TSV Babenhausen hat der Stöttwang dagegen nichts zu verlieren.

14.09.2022 | Stand: 04:30 Uhr

In der Kreisliga Mitte ist am Mittwoch ein Spieltag angesetzt. Dabei treffen zwei Teams aufeinander, die zuletzt eher frustrierende Ergebnisse hatten, und zwar im Derby BSK Neugablonz gegen Oberbeuren.

Es könnte ein Spiel auf Augenhöhe sein, wenn der FC Buchloe (4 Punkte) zuhause ab 18.30 Uhr auf Viktoria Buxheim (6) trifft. Dafür muss der FCB aber im Alexander-Moksel-Stadion seine Offensivschwäche abstellen.

Der SV Mauerstetten hat spielfrei. Die Partie beim TSV Mindelheim findet am Mittwoch, 12. Oktober, ab 19 Uhr statt.

Reaktion beim BSK erwartet

Viel Zeit blieb dem BSK Olympia Neugablonz nicht nach dem enttäuschenden Remis gegen Dickenreishausen. Denn am Mittwoch ist das nächste Spiel angesetzt. Neugablonz erwartet ab 18.30 Uhr im Waldstadion Oberbeuren zum Stadtduell. Der TSV kam zuletzt beim Spitzenreiter Memmingen-Ost mit 3:6 unter die Räder, hielt aber eine Halbzeit lang gut mit. „Auch diese Hürde müssen wir erst einmal nehmen. Es wird auch hier wieder kein einfaches Match. Unser Vorteil: Wir spielen daheim“, betont Kapitän Mathias Franke. Alles andere als drei Punkte wäre erneut eine Enttäuschung. Neugablonz hat derzeit sieben Punkte auf dem Konto. Das Spitzenreiter-Trio Memmingen Ost (14 Punkte), Babenhausen und Lautrach (jeweils 12) ist schon enteilt. Gegen Oberbeuren erwartet Franke eine Reaktion von der Mannschaft. Und Antonio Mezzoprete sieht die beiden kommenden Duelle daheim als richtungsweisend an. Denn am Samstag gibt obendrein Mitabsteiger Babenhausen seine Visitenkarte ab. „Wir brauchen die Erfolgsmomente. Mir wäre es natürlich viel lieber, wenn die Jungs ihre Ambitionen nach oben mit zwei Siegen verstärken würden.“

Langersehntes Derby

Der TSV Oberbeuren tritt nach seiner 3:6-Niederlage gegen Memmingen-Ost, in der der TSV schon fast auf der Siegerstraße war, in Neugablonz an. Trotz der Niederlage sind die Augen schon früh auf diese Partie gerichtet worden. In der trifft Oberbeuren im langersehnten Stadtderby im Waldstadion auf den BSK Neugablonz.

Kein Tor, aber auch keinDruck

Nach der Niederlage gegen TSV Mindelheim waren Trainer und Spieler des SV Stöttwang sehr enttäuscht. Die Mannschaft kann es selber nicht verstehen, aus so vielen Möglichkeiten kein Tor zu erzielen. „Wir werden weiter hart arbeiten im Training, aber wir können es nicht erzwingen. Vielleicht kommt da ein Gegner wie Babenhausen gerade zur rechten Zeit, da erwartet man von uns wenig und der Druck liegt beim Gegner“, erklärt Trainer Thomas Spannenberger. Denn der Tabellenzweite Babenhausen will heuer aufsteigen. „Aber wir werden versuchen, ihnen das Leben so schwer wie möglich zu machen“, sagt Spannenberger kämpferisch.