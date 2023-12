Das Family Center ist viel mehr als Second-Hand

Das Family Center in Neugablonz besteht seit fünf Jahren. Nicht nur das Kaufhaus, sondern auch ein Bistro gehört dazu. Und es gibt ein neues Angebot.

01.12.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Das „Family Center“ der Stiftung „Nächstenliebe in Aktion“ in der Neugablonzer Hüttenstraße, bekannt durch sein Second-Hand-Kaufhaus „Family Store“, feierte sein fünfjähriges Bestehen. Dabei ging es nicht nur um vergangene Erfolge, sondern auch um ein neues Projekt gegen Lebensmittelverschwendung. Dieses wird mit einer Gruppe von etwa 40 sogenannten „Foodsavern“ unter der Leitung von Thomas Süß durchgeführt. Süß wies darauf hin, dass allein in Kaufbeuren im Durchschnitt täglich 18 Tonnen Nahrungsmittel vernichtet würden, die zu einem Großteil noch zum Verzehr geeignet wären.

Lesen Sie auch: Family Store kämpft mit Herausforderungen.

Der Gründer und Leiter des „Family Centers“, Wolfgang Groß, betonte die erstaunliche Entwicklung des Centers seit 2018. Die gesetzten Ziele, darunter der Betrieb des Second-Hand-Kaufhauses mit Bistro, Lernförderung und Begegnungsmöglichkeiten für Senioren seien erfolgreich umgesetzt worden. Besonders stolz sei man darauf, das Nebengebäude als Stiftungshaus anderen Einrichtungen zur Verfügung gestellt zu haben, darunter etwa 120 Schülerinnen und Schülern der Gustav-Leutelt-Schule, die derzeit in mehrjähriger Umbauzeit renoviert, erweitert und modernisiert wird und daher Schulklassen „ausgliedern“ musste. Groß dankte seinen engagierten Kolleginnen und Kollegen, die täglich im „Family Store“ im Einsatz sind, sowie Spendern und Unterstützern, darunter die Stadt Kaufbeuren. Er betonte den sozialen Aspekt des Stores als Ort des Miteinanders und kündigte das neue Projekt „Fairteiler“ an. Dieses soll dabei helfen, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.

OB Bosse lobt Family Center für innovative Ideen

Oberbürgermeister Stefan Bosse würdigte das „Family Center“ als einen wichtigen „Kristallisationspunkt für innovative Ideen und Projekte im Stadtteil Neugablonz“. Bosse lobte die Revitalisierung des Stumpe-Anwesens und betonte die positive Atmosphäre, die an frühere Kaufhauszeiten anknüpfe. Er dankte zudem allen Helferinnen und Helfern, dem Leiterehepaar des „Family Stores“, Matthias und Sylvia Malzkorn, sowie den Brüdern Groß und Stiftungsvorstand Jürgen Jakoby für ihre visionäre Umsetzung zum Wohl der Allgemeinheit. Die Feierlichkeiten endeten mit einem Ausblick auf die kommenden Jahre, in denen die Einrichtung als Ort der Begegnung, Hilfe und Gemeinschaft weiterhin wirken soll. Auch über das Projekt „Fairteiler“. Die in den beiden Kühlschränken und einem Regal des „Family Store“ angebotenen Lebensmittel und Produkte können von den Kunden kostenlos mitgenommen werden, um damit der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken.