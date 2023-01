„Das Feuer ist etwas erloschen“ - Thomas Stechele tritt als Ringer-Chef ab

Über 40 Jahre war Thomas Stechele als Ringer, Trainer und Abteilungsleiter beim TSV Westendorf und prägte eine erfolgreiche Ära. Jetzt will es der 56-Jährige ruhiger angehen lassen.

20.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Über 40 Jahre war Thomas Stechele für den TSV Westendorf aktiv, doch Ende des vergangenen Jahres hat der Abteilungsleiter einen Schlussstrich gezogen. „Der Arbeitsaufwand wurde immer größer“, meint Stechele. Aber der 56-Jährige betont: „Die letzten 40 Jahre hat der Ringerkalender mein Leben mitbestimmt und ich habe keine einzige Minute bereut.“

Westendorf zur Ringer-Hochburg mitgeformt

Die Familie Stechele hat den Ringsport in Westendorf mitgeprägt – wie auch die Heiß’ oder Steiner’ – und die Gemeinde als Ringerdorf im Allgäu mitbekannt gemacht. Das war anders, als Thomas Stechele begonnen hatte: „Ringen war in unserer Umgebung eine sehr neue Sportart. Meine Freunde waren aber schon mit dabei, dann bin ich halt mal mitgegangen. Das Ringerfieber hat mich sofort gepackt.“ Und dann hatte der 56-Jährige auch zügig Erfolge: „Meine erste Urkunde ist vom 8. 6. 1974, ein erster Platz bis 23 Kilo. 1977 wurde ich mit unserer Schülermannschaft erstmals Bezirksmeister“, erzählt er.

Thomas Stechele vom TSV Westendorf. Bild: Mathias Wild

Vier Jahre später rückte er als Stammringer in die Erste auf – zunächst in der 48-Kilo-Klasse. „Meine Stammklasse war dann 74 Kilo Freistil. Ich bestritt in der Ersten Mannschaft 190 Kämpfe, Platz sechs in der ewigen Rangliste.“ Es folgte seine erfolgreichste Zeit als Aktiver beim TSV: Aufstiege in die Landesliga (1987), die Bayernliga (1989) und danach die Meisterschaft in der Bayernliga und der Aufstieg in die bayerische Oberliga.

Als Trainer Schüler und Männer zu Siegen geführt

Bereits zu der Zeit machte Stechele den Fachübungsleiter-Schein (1983). Schon ein Jahr zuvor war er Co-Trainer bei den Schülern geworden, die er von 1987 bis 1995 dann als Chefcoach betreute. Es folgte der Wechsel auf den Posten als Cheftrainer der Ersten. „Der größte Erfolg war sicherlich 1998 der Meistertitel in der Oberliga mit den anschließenden Aufstiegskämpfen gegen Leipzig und Werdau und der erstmalige Aufstieg in die 2. Bundesliga“, erinnert sich Stechele. Anschließend betreute er von 2002 bis 2013 wieder hauptverantwortlich die Schüler.

...und holt mit Thomas Stechele (5. von links) als Ringer 1998 den Titel in der Oberliga und steigt erstmals in die 2. Bundesliga auf.

Dann wechselte er auf den Posten des Ringer-Abteilungsleiters: Von 2014 bis Ende 2022 leitete er das inzwischen in ganz Deutschland bekannte Ressort des TSV. Nicht alles lief immer glatt, aber Stechele ging die Dinge pragmatisch an: „Probleme waren da, um sie zu lösen, und ich denke, wir haben sie gelöst.“ Zumal sportliche Siege ihn auch persönlich betrafen: „Der größte Erfolg war gleich 2015, als wir deutscher Mannschaftsmeister der Jugend wurden. Alle Ringer dieser Mannschaft habe ich mal trainiert, und meine eigenen beiden Söhne waren auch mit dabei“, berichtet Stechele.

Nebenbei Gemeinderat und Ringer-Funktionär

Doch nun sei Schluss mit der Arbeit beim TSV: „Wenn ich etwas mache, möchte ich es nicht nur gut, sondern perfekt machen. Das hat mich auch etwas aufgerieben. Das Feuer ist etwas erloschen.“ Zumal Stechele noch in viele andere ehrenamtliche Aufgaben eingebunden ist. „In Westendorf bin ich im Gemeinderat und als 3. Bürgermeister tätig, da stehen die nächsten Jahre noch einige Projekten an, die wir gemeinsam erledigen wollen. Außerdem bin ich nach wie vor Sportwart der Ringerbezirks Schwaben.“

"Einzigartige Kameradschaft"

Aber Ringen bleibt für ihn „die tollste Sportart, die es gibt. Es werden Koordination, Kraft, Ausdauer oder Beweglichkeit trainiert. Die Kameradschaft ist einzigartig, egal ob beim Heimkampf mit alten Weggefährten oder bei Turnieren“, schwärmt Stechele. Ebenso wie von den Vereinskollegen und deren „unglaublichen Kameradschaft und Freundschaften über viele Jahre hinweg“. Und Stechele werde dem Verein auch erhalten bleiben: „Natürlich als Fan und Anhänger. Ich bin ja nicht weg, bei Fragen stehe ich meinen Nachfolger jederzeit zur Verfügung.“ Aber etwas ruhiger darf es jetzt auch mal werden, meint Stechele: „Nun werde ich meine Freizeit freier gestalten können und hoffentlich ein paar Kilometer mehr Fahrrad fahren.“

Thomas Stechele: