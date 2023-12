Das gilt es bei der Weihnachtsfeier zu beachten

Die IHK Schwaben erklärt, was Unternehmer und Beschäftigte in der Adventszeit beachten müssen.

03.12.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Was ist in der Adventszeit erlaubt und was nicht: der Adventskranz am Arbeitsplatz, der Nebenjob als Weihnachtsmann? Hanna Schmid, Arbeitsrechts-Expertin bei der IHK Schwaben, erklärt , welche arbeitsrechtlichen Regelungen Unternehmen und Beschäftigte in der Weihnachtszeit beachten sollten.

Arbeitsplatz schmücken: Ist der Adventskranz auf dem Schreibtisch oder die Lichterkette am Computer erlaubt? Der Tipp der IHK-Rechtsexpertin: „Wenn die Mitarbeitenden dem Büro weihnachtlichen Glanz verleihen möchten, sollten sie ihr Vorhaben vorher am besten mit dem Arbeitgeber abstimmen.“ Denn bei der weihnachtlichen Dekoration des Büros gilt: Sicherheit geht vor! „Vorschriften, die für Arbeitsplätze aus Sicht der Arbeitsmedizin, des Brandschutzes oder der Betriebsmittel-Verordnungen gelten, sind zu beachten“, so Schmid.