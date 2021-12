Das hat die Menschen in Kaufbeuren und Umgebung 2021 bewegt

Das Jahr 2021 stand erneut im Zeichen von Corona. Doch gerade im Sommer fand das Leben auch zurück zur Normalität. Wir blicken auf die bewegendsten Momente.

30.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Gott sei Dank, mag der ein oder andere denken. Denn wie im Vorjahr war Corona das alles beherrschende Thema. Die Pandemie zwang das öffentliche Leben über weite Strecken des Jahres in die Knie. Lockdown, Kultur auf Sparflamme, Geisterspiele im Eishockey, vorzeitig beendete Spielrunden in beinahe allen Amateur-Sportarten.

Kurze Rückkehr zur Normalität

Doch gerade im Sommer keimte Hoffnung auf ein kleinwenig Normalität auf. Beim Altstadtsommer im Spitalhof und beim Sound am Markt Festival in Neugablonz kamen seit langer Zeit wieder Menschen zusammen und feierten ausgelassen. Für kurze Zeit durften Fans den ESVK im Stadion anfeuern, bevor sie wieder verbannt wurden. Die Pandemie zwang die Aktivisten von Fridays for Future lange Zeit in den virtuellen Bereich, doch im September meldeten sie sich mit einer Demonstration eindrucksvoll zurück.

Bilderstrecke

Die Bilder des Jahres aus Kaufbeuren

1 von 10 Bei einer Gasexplosion wurde das Vereinsheim des TSV Oberbeuren im Februar komplett zerstört. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Bild: Harald Langer Bei einer Gasexplosion wurde das Vereinsheim des TSV Oberbeuren im Februar komplett zerstört. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Bild: Harald Langer 2 von 10 Im Februar ist ein Anwesen in Gutwillen komplett abgebrannt. 24 Bewohner verloren ihre Bleibe. Bewohnerin Juelz Zenner steht vor den Trümmern ihrer Existenz in einem Zimmer ihrer Wohnung. Selbst wenn es in ihrer Wohnung nicht gebrannt hat, durch den Wasserschaden und den beißenden Geruch ist die Wohnung unbewohnbar und die Möbel und Habseligkeiten nicht mehr zu retten. In diesem Jahr brannte es ungewöhnlich häufig. Bild: Mathias Wild Im Februar ist ein Anwesen in Gutwillen komplett abgebrannt. 24 Bewohner verloren ihre Bleibe. Bewohnerin Juelz Zenner steht vor den Trümmern ihrer Existenz in einem Zimmer ihrer Wohnung. Selbst wenn es in ihrer Wohnung nicht gebrannt hat, durch den Wasserschaden und den beißenden Geruch ist die Wohnung unbewohnbar und die Möbel und Habseligkeiten nicht mehr zu retten. In diesem Jahr brannte es ungewöhnlich häufig. Bild: Mathias Wild 3 von 10 Pünktlich zur Wiederöffnung der Geschäfte nach dem zermürbenden Lockdown zog mit den bunten Tüchern zwischen den Häusern Farbe ein in die Kaufbeurer Altstadt. Bild: Mathias Wild Pünktlich zur Wiederöffnung der Geschäfte nach dem zermürbenden Lockdown zog mit den bunten Tüchern zwischen den Häusern Farbe ein in die Kaufbeurer Altstadt. Bild: Mathias Wild 4 von 10 Erst aus der Luft erkannte man das Baisweiler Labyrinth in seiner ganzen Pracht. Wer im Sommer durch die verschlungenen Gänge des Maisfelds wandelte, musste aufpassen, dass er nicht die Orientierung verlor und sich verlief. Bild: Mathias Wild Erst aus der Luft erkannte man das Baisweiler Labyrinth in seiner ganzen Pracht. Wer im Sommer durch die verschlungenen Gänge des Maisfelds wandelte, musste aufpassen, dass er nicht die Orientierung verlor und sich verlief. Bild: Mathias Wild 5 von 10 Die Hände zum Himmel. Wie im Bierzelt, nur unter freiem Himmel, ging es beim Konzert von Muckasäck zum Auftakt des Altstadtsommers im Spitalhof zu. Bild: Mathias Wild Die Hände zum Himmel. Wie im Bierzelt, nur unter freiem Himmel, ging es beim Konzert von Muckasäck zum Auftakt des Altstadtsommers im Spitalhof zu. Bild: Mathias Wild 6 von 10 Ein kleinwenig Normalität. Gemeinsam ausgelassen Feiern, ohne Abstand, ohne Maske, das waren die Besucher des Sound am Markt Festivals vor dem Gablonzer Haus im September gar nicht mehr gewohnt. Monobo Son um Frontmann Manuel Winbeck (links) heizte den Zuhörern ordentlich ein. Bild: Mathias Wild Ein kleinwenig Normalität. Gemeinsam ausgelassen Feiern, ohne Abstand, ohne Maske, das waren die Besucher des Sound am Markt Festivals vor dem Gablonzer Haus im September gar nicht mehr gewohnt. Monobo Son um Frontmann Manuel Winbeck (links) heizte den Zuhörern ordentlich ein. Bild: Mathias Wild 7 von 10 Corona hat die Aktivisten von Fridays for Future ausgebremst, doch im September meldeten sie sich mit einer Demonstration eindrucksvoll zurück. Bild: Harald Langer Corona hat die Aktivisten von Fridays for Future ausgebremst, doch im September meldeten sie sich mit einer Demonstration eindrucksvoll zurück. Bild: Harald Langer 8 von 10 Nasebohren war auch 2021 Volkssport. Nicht nur die Schülerinnen der Berufsoberschule mussten die Test-Prozedur immer wieder über sich ergehen lassen. Bild: Mathias Wild Nasebohren war auch 2021 Volkssport. Nicht nur die Schülerinnen der Berufsoberschule mussten die Test-Prozedur immer wieder über sich ergehen lassen. Bild: Mathias Wild 9 von 10 Nach einer Saison mit Geisterspielen durften in der laufenden Spielzeit endlich wieder Zuschauer ins Eisstadion. Für kurze Zeit wurde bei den Heimspielen des ESVK sogar richtiges Bier ausgeschenkt. Kurz darauf wurden die Fans allerdings schon wieder verbannt. Bild: Mathias Wild Nach einer Saison mit Geisterspielen durften in der laufenden Spielzeit endlich wieder Zuschauer ins Eisstadion. Für kurze Zeit wurde bei den Heimspielen des ESVK sogar richtiges Bier ausgeschenkt. Kurz darauf wurden die Fans allerdings schon wieder verbannt. Bild: Mathias Wild 10 von 10 Am Autokran schwebten im November die neuen Glocken der Dreifaltigkeitskirche ein. Auch der Glockenstuhl wurde erneuert. Bild: Mathias Wild Am Autokran schwebten im November die neuen Glocken der Dreifaltigkeitskirche ein. Auch der Glockenstuhl wurde erneuert. Bild: Mathias Wild 1 von 10 Bei einer Gasexplosion wurde das Vereinsheim des TSV Oberbeuren im Februar komplett zerstört. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Bild: Harald Langer Bei einer Gasexplosion wurde das Vereinsheim des TSV Oberbeuren im Februar komplett zerstört. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Bild: Harald Langer

Auffällig viele Brände

Das abgelaufene Jahr war aber auch ein Jahr, in dem es auffällig häufig brannte. Bei einem Feuer in Gutwillen verloren zahlreiche Menschen übernacht ihr Dach über dem Kopf. Im Februar flog bei einer Gasexplosion das Vereinsheim des TSV Oberbeuren in die Luft.