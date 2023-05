Das ist am Internationalen Museumstag In Kaufbeuren geboten

Am Sonntag, 21. Mai, heißt es beim weltweiten Aktionstag "Museen mit Freude entdecken". Wie dieses Motto in den Kaufbeurer Ausstellungshäusern umgesetzt wird.

17.05.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Am Sonntag, 21. Mai, ist Internationaler Museumstag. Zu diesem Anlass haben die im Verbund „Kaufbeurer Museumslandschaften“ zusammengeschlossenen Häuser wieder ein besonders Programm vorbereitet. „Museen mit Freude entdecken!“, so lautet das Motto des diesjährigen Aktionstags, an dem es nicht nur besondere Führungs- und Veranstaltungsformate, sondern auch freien Eintritt in alle beteiligten Museen der Wertachstadt geben wird. Neben den Dauerausstellungen können die aktuellen Sonderausstellungen der Häuser besucht werden: Im Stadtmuseum ist die Mitmach-Ausstellung „Umwelt, Klima und Du“ zu sehen, die sich für Kinder ab sieben Jahren, aber auch für Erwachsene eignet. Das Kunsthaus zeigt derzeit die Ausstellung „Nippon-Mania – Gegenwartskunst aus Japan“, in der sowohl Werke international bekannte Künstlerinnen und Künstler als solcher, die in Deutschland bisher kaum vertreten waren, zu sehen sind. Das Isergebirgs-Museum im Gablonzer Haus in Neugablonz präsentiert die Sonderausstellung „Was ist schön? Weibliche Schönheitsideale im Wandel der Zeit“. Die Erlebnisausstellung der Gablonzer Industrie in Neugablonz (Neue Zeile 11) bietet zusätzlich zur Dauerausstellung die Sonderschau „Souvenir“. Nachwuchskünstler der Berufsfachschule für Glas und Schmuck präsentieren tiefgründige Neuinterpretationen dieses Phänomens.

Ein Cellist kommentiert die japanischen Werke im Kunsthaus Kaufbeuren musikalisch

Das Feuerwehrmuseum im Gewerbepark Momm thematisiert neben der Brandschutzgeschichte der Stadt und des Umlands derzeit auch mit einer Sonderausstellung das schwere Eisenbahnunglück in Aitrang vor 50 Jahren. Die Crescentia-Gedenkstätte öffnet nachmittags und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, sich auf die Spuren der Kaufbeurer Heiligen zu begeben. Die frühere Ausstellung des Puppentheatermuseums kann virtuell besichtigt werden. Im Stadtmuseum sind am Museumstag zwei Führungen angesetzt, außerdem gibt es eine Mitmach-Werkstatt. Im Kunsthaus findet vormittags eine Führung für Kinder statt, während am Nachmittag der japanische Cellist und Kulturbotschafter Takuro Okada den Ausstellungsbesuch mit Werken japanischer und europäischer Komponisten untermalt. In der Erlebnisausstellung können vor allem junge Gäste ab acht Jahren zwischen verschiedenen Entdecker-Angeboten wählen. Im Feuerwehrmuseum können junge Besucher den neuen Kinderpfad ausprobieren. Die „Kaufbeurer Museumslandschaften“ bieten eine gemeinsame Kombikarte an. Unter dem Motto „1 Karte – 5 Eintritte“ können Besucher im Lauf eines Jahres zum Preis von neun Euro die Ausstellungen im Stadtmuseum, im Kunsthaus, im Isergebirgs-Museum, im Feuerwehrmuseum sowie in der Erlebnisausstellung Neugablonz besichtigen.

Das Programm der Kaufbeurer Museen am Sonntag, 21. Mai