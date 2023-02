Das ist bei der Burongaudi in Kaufbeuren geboten

Zahlreiche Gruppen ziehen bei der Burongaudi wieder durch die Altstadt. Der Knallgäuer wird exklusiv von der Spaßpresse verteilt. Und noch mehr ist geboten.

13.02.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Endlich wieder buntes Treiben in der Altstadt: Die Burongaudi schlängelt sich nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause am Donnerstag wieder durch die Straßen. Ab 17 Uhr sorgen 23 Fußgruppen für ein Spektakel in der Innenstadt.

„Wir rechnen mit etwa 500 Menschen, die beim Umzug mitmachen“, sagt Susanne Gentz, eine der Veranstalterinnen des Umzugs von Aufbruch-Umbruch. Am Rathaus übernehmen wieder Achim Meirich und Jürgen Richter die Moderation. Wer sich spontan noch anmelden möchte, könne das nach wie vor tun.

Sternenhimmel beim AWO Haus für Kinder

Mit dabei ist wieder das AWO Haus für Kinder in Oberbeuren. Das diesjährige Motto: „Sternenhimmel“. „Es gab eine Wahl, welches Thema wir machen wollen“, sagt stellvertretende Leiterin Maria Hartung. Etwa 60 Kinder und Erwachsene verkleiden sich nun als Sterne, ein paar Astronauten sind auch dabei. „Von uns zusammengestellte Kostüme können die Familien zu einem Unkostenbeitrag erwerben.“ Die kleinen Narren freuen sich laut Hartung schon auf die Burongaudi und singen eine vom eigens umgedichtet Version des Liedes „Sternenhimmel“ von Hubert Kah.

Krapfen und Wortgefecht beim Rathaussturm

Auch die Kunstreiter sind wieder mit von der Partie. In ihren Präsidiumskostümen und mit jeder Menge Süßigkeiten für die Zuschauer ziehen sie durch die Straßen. „Und unser Schaukelpferd ziehen wir hinter uns her“, sagt Thomas Denninger, Präsident der Kunstreiter.

Aber schon vor der Burongaudi beginnt in Kaufbeuren das närrische Treiben. Um 11.11 Uhr stürmen die Kunstreiter das Rathaus. Dabei kommt es wieder zum Wortgefecht zwischen Günther Seydel und Oberbürgermeister Stefan Bosse, der das Rathaus vor den Narren verteidigen muss. Die Mädchen von der Wertachgarde und die Damen der Kaufbeurer Kunstreiter werden Faschingskrapfen an die Besucher verteilen. Auch Wolfgang Krebs hat sich angekündigt.

Open-Air-Party nach dem Faschingsumzug

Zum ersten Mal findet dieses Jahr anschließend an den Faschingsumzug eine Open-Air-Party statt. Am Kirchplatz legt DJ Dieter Schaurich auf, Getränkeausschank an drei verschiedenen Bars und ein Streetfood-Stand sind geplant. Der Eintritt ist frei, es gibt keine Zugangsbeschränkungen. Von 16 bis 22 Uhr steigt die Open-Air-Party, danach kann in einigen Kaufbeurer Kneipen weiter gefeiert werden.

Lokale Themen satirisch aufgearbeitet hat die Allgäuer Zeitung im „Knallgäuer“. Die Scherz-Seite verteilt die Redaktion beim Faschingsumzug exklusiv, am Freitag erscheint sie in der Zeitung.

Zugstrecke und Parkverbote