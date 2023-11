Das ist beim Videokunstprojekt "Kaufbeuren leuchtet" zu sehen

Bei „Kaufbeuren leuchtet“ flimmert noch bis Sonntag Videokunst über die Fassade des historischen Rathauses. Welche Rolle künstliche Intelligenz dabei spielt.

15.11.2023 | Stand: 21:31 Uhr

Künstliche Intelligenz ist humorlos. Diese Erfahrung hat der Videokünstler Benjamin Sandro Jantzen gemacht, als er die rund 15-minütige Arbeit schuf, die noch bis Sonntag 19. November, täglich zwischen 18 und 21 Uhr auf die Fassade des Kaufbeurer Rathauses in der Kaiser-Max-Straße projiziert wird. Denn für seinen Beitrag zur Kunstaktion „Kaufbeuren leuchtet“ hat Jantzen im Stadtarchiv nach Filmmaterial aus der Wertachstadt gesucht und dieses mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) neu geschaffen. Dabei hätten die Figuren trotz aller Bemühungen stets ernste Gesichter erhalten. Erst am Ende sei es ihm gelungen, auch Bilder mit heiteren Mienen erzeugen zu lassen, berichtete Jantzen bei der Premiere seines Werkes „City. Nature. Future.“ am Mittwochabend.

