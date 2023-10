Das ist in der neuen Ausstellung des Stadtmuseums Kaufbeuren zu sehen

Die Schau „He, Fräulein!“ in Kaufbeuren zeichnet den Weg zur weiblichen Selbstbestimmung nach. Ab 28. Oktober gibt es auch ein umfangreiches Begleitprogramm.

26.10.2023 | Stand: 11:46 Uhr

„He, Fräulein! Eine Geschichte der Frauen in Fakten und Bildern“ lautet der Titel der neuen Sonderausstellung im Stadtmuseum Kaufbeuren, die ab Samstag, 28. Oktober, zu sehen ist und bis Mai 2024 läuft. Die Schau bietet interessante und unterhaltsame Einblicke in die Frauengeschichte und zeigt deren Entwicklung im Zeitraffer. Das Konzept der Ausstellung stammt von der Allgäuer Kulturwissenschaftlerin Ursula Winkler, die Idee von Regina Gropper.

Vom „Fräulein“ und „Heimchen am Herd“ zur „modernen Frau“ und „Familienmanagerin“, so wird die Entwicklung des Frauenlebens geradlinig gedeutet. Die Geschichte der weiblichen Bestimmung oder Selbstbestimmung verlief jedoch keineswegs direkt hin zur Chancengleichheit für Frauen. Erst seit 1969 sind verheiratete Frauen juristisch als geschäftsfähig anerkannt. Die gesellschaftlichen Grundlagen und rechtlichen Fakten, die seither geschaffen wurden, erscheinen heute selbstverständlich.

Anhand von Attributen der Frauenrollen – Mieder und Nähmaschine, Küchenherd und Schreibmaschine, Unterwäsche und Schürze – zeigt die Ausstellung Pflichten und Rechte auf. Historische Fotografien aus Kaufbeuren machen einstiges Frauenleben anschaulich. Dabei geht es unter anderem um die Themen Jugend, Mutterschaft, Alter, Mode, Häuslichkeit und Beruf.

Die Einführung des Frauenwahlreichts ist ein Aspekt der neuen Sonderausstellung im Stadtmuseum Kaufbeuren

Auch die Einführung des Frauenwahlrechts ist ein Aspekt der Schau. Der entscheidende Beschluss für das Deutsche Reich fiel am 12. November 1918. In Kaufbeuren zog, direkt nach Einführung des Frauenwahlrechts, Maria Baldauf als Mitglied der Bayerischen Volkspartei am 15. Juni 1919 als erste Frau in den Stadtrat ein. Das Recht, zu wählen, wird in der Ausstellung im engeren und weiteren Sinne beleuchtet – aus Frauensicht, aber für alle.

In Kooperation mit der Gleichstellungsstelle der Stadt Kaufbeuren, dem Generationenhaus, dem Kulturring Kaufbeuren und anderen Kaufbeurer Institutionen hat das Stadtmuseum ein umfangreiches Begleitprogramm zur Schau „He, Fräulein!“ organisiert. Führungen, Vorträge, Konzerte und Theateraufführungen sollen die Ausstellung zu einem vielfältigen Aktionsraum machen. Bei Veranstaltungen bietet die „Fräulein-Bar“ Getränke an, und während der Laufzeit lädt das Stadtmuseum unter dem Motto „Bring eins – nimm eins!“ zum Kleidertausch ein. Ein Mitmachheft soll Kinder animieren, die Ausstellung selbstständig spielerisch zu entdecken – Rätseln, Malen und Basteln inklusive. Bereits am Sonntag, 29. Oktober, ab 11 Uhr gibt es die erste offene Führung durch die Ausstellung, der zahlreiche weitere an Samstagen und Sonntagen folgen. Unter dem Motto „He, Fräulein – kids“ gibt es ab Ende November Familienführungen mit Kreativteil.

Die nächsten Termine sind am Freitag, 24. November, ab 17 Uhr ein Gespräch zur Unterzeichnung der Charta der Gleichstellung mit Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse und am Donnerstag, 30. November, ab 19 Uhr ein Vortrag der Kuratorin der Ausstellung, Ursula Winkler, zur Frauengeschichte. (pm)

Das Stadtmuseum ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Museums.