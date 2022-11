Walter Nocker legt mit seiner Attraktion aus LED-Lichtern heuer eine Pause ein. Eine kleine Freude für die Kinder soll es aber dennoch geben.

15.11.2022 | Stand: 18:03 Uhr

Die Energiekrise kratzt an lieb gewonnenen Gewohnheiten. Das „Weihnachtshaus“ von Walter Nocker (58) im Westlachenbühl bleibt diesmal dunkel. 3000 LED-Lampen, die das Gebäude in anderen Jahren erstrahlen lassen, sobald die Sonne am Horizont versinkt, bleiben heuer aus. „Wir können als Stadträte nicht ständig appellieren und von den Menschen erwarten, dass sie Energie sparen, aber dann so eine Aktion starten“, sagt Nocker, der als Lokalpolitiker ehrenamtlich engagiert ist.

