Das letzte Aufgebot - SG-Frauen ohne Torhüter und kaum Feldspielerinnen

Ersatzgeschwächte Frauen I der SG Kaufbeuren/Neugablonz leistet dem Tabellenführer der Handball-Bezirksliga verzweifelt Widerstand. Alte Gefährtinnen springen ein.

19.01.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Die Damen I der SG Kaufbeuren/Neugablonz hatten den Tabellenführer TV Waltenhofen zu Gast. Schon im Vorfeld standen die Zeichen für die Bezirksligapartie aufseiten der SG suboptimal – kein Torhüter und kaum Feldspieler. Doch Sonja Simon, ehemalige Torhüterin, stellte sich zur Verfügung, und auch Michelle Möller war außertourlich in ihrer Heimatstadt – somit standen dann doch zwei Keeper zur Verfügung. Auch zwei ehemalige Feldspielerinnen bekamen die Not mit und stellten sich in den Dienst der Mannschaft, sodass Coach Jacub Mrklas wenigstens eine spielfähige Truppe auf die Platte schicken konnte.

Bis zur Pause mitgehalten

Gleich zu Beginn machten die Gäste allerdings klar, dass sie in Kaufbeuren den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft machen wollten. Fehlende Abstimmung in der SG-Abwehr und abgefangene Bälle im Angriff brachten den TVW schnell mit 4:0 in Front. Nach einer Auszeit fanden die Schmuckstädterinnen langsam ins Spiel. Die Abwehr stabilisierte sich und auch im Angriff fand die SG den Weg zum Tor. Durch die nun starke Abwehr schaffte Kaufbeuren es in der ersten Halbzeit, den überlegenen Gegner in Schach zu halten. Zur Pause betrug der Rückstand lediglich fünf Tore (7:12).

Schwindende Kräfte

Die Marschroute für die zweite Hälfte war klar. Weiterhin stabil in der Abwehr stehen und die Gäste so lange wie möglich ärgern. Das gelang der SG aber nicht allzu lange: Die schwindenden Kräfte machten sich immer mehr bemerkbar. Der Tabellenführer, der mit einer vollen Bank angereist war, nutze dies aus. Durch Ballverluste und Kontertore baute Waltenhofen den Vorsprung immer weiter aus. Zwar gab sich die SG nicht auf, aber letztlich stand eine deutliche 19:39-Niederlage auf der Anzeigetafel.

Mit einem dünnen Kader und gegen den starken Aufstiegsaspiranten hatte die Mannschaft nicht wirklich eine Chance. Trotzdem müssen die Frauen der SG nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern konzentriert weiter arbeiten, um beim nächsten Spiel die ersehnten ersten Punkte in der Bezirksoberliga einzufahren.

Für die SG spielten: