Das Maximum herausgeholt - die Lebenshilfe glänzt bei den Special Olympics

Athleten der Lebenshilfe Ostallgäu begeistern und sind begeistert bei den Special Olympics. 26 Athleten holen 30 Medaillen.

15.07.2022 | Stand: 13:30 Uhr

Mit 26 Athleten und Athletinnen war die Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren nach Berlin gereist. Und die Sportler schafften es, 30 Medaillen bei den nationalen Meisterschaften, den Special Olympics in Berlin, zu holen. Obendrein gab es in der Landeshauptstadt ein großes Rahmenprogramm. Insofern resümierte Markus Reichert, Sportkoordinator der Lebenshilfe: „Die Spiele waren ein wichtiger Beitrag zum Thema Inklusion – und haben uns viel Aufmerksamkeit gebracht.“

Region "wunderbar vertreten"

Die Ostallgäuer Sportler und Sportlerinnen nahmen im Roller-Skating, der Leichtathletik und im Radfahren an den Wettkämpfen teil. Die Special Olympics sind die weltweit größte Bewegung für Menschen mit einer geistigen oder einer mehrfachen Beeinträchtigung und sind vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) anerkannt. 26 Medaillen bei 30 Teilnehmern waren eine sehr gute Ausbeute für die Ostallgäuer. Sebastian Klee, Sportwissenschaftler des Lebenshilfe-Teams, war begeistert: „Es lässt sich klar sagen: In den Wettbewerben, in denen wir angetreten sind, haben wir das Maximum und viele Medaillen geholt – und unsere Region wunderbar vertreten.“

Martina Gnedel holt drei Medaillen

Bei den Leichtathleten holten Michael Huber, Oliver Raabe und Richard Karg jeweils Gold im Einzel und in der Staffel. Die 4x400 Meter-Uniffied-Staffel gewann zum vierten Mal in Folge den Titel. Martina Gnedel fuhr für die Radfahrerinnen drei Medaillen ein – ihre ersten großen Erfolge bei deutschen Meisterschaften. Auch Eric Pohl-Poma und Benedikt Weileder überzeugten in den stärksten Leistungsgruppen mit Gold.

Party am Brandenburger Tor

Zum Abschluss fand vor dem Brandenburger Tor eine ausgelassene inklusive Party statt – Athleten, Angehörige und Fans feierten bei Live-Musik und Feuerwerk. Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey würdigte die Sportlerinnen: „Jeder, der heute hier am Brandenburger Tor in Berlin steht, ist eine Siegerin oder ein Sieger. Wenn ihr an euch glaubt, könnt ihr alles schaffen.“ Auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, Bundessportministerin Nancy Faeser, Special Olympics-Präsidentin Christiane Krajewski sowie Athleten-Sprecher Dennis Melletin lobten die Leistungen und die Atmosphäre während der Spiele.

Feuerwerk im Stadion der "Eisernen"

Und Reichert zog ebenfalls eine positive Bilanz: „Unsere Sportler waren begeistert von den viertägigen Spielen, die wirklich gut organisiert waren. Das fing schon mit der Eröffnungsfeier samt großem Feuerwerk im Stadion von Fußball-Bundesligist Union Berlin an.“ Für die Lebenshilfe-Athleten stehen als Nächstes die bayerischen Special Olympics in Regensburg an.

Ergebnisse Lebenshilfe Ostallgäu: