Das offensive „Defensiv-Monster“ der DJK - Kaufbeuren vor dem Derby

Dominik Titz zum Derby der Kaufbeurer Basketballer gegen Sonthofen. Der Aufbauspieler bevorzugt die defensive - und Weltmeister Johannes Voigtmann.

25.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Am Samstagabend steigt ab 19.30 Uhr das Basketball-Bezirksoberliga-Topspiel zwischen der DJK Kaufbeuren – dem Tabellendritten – und dem TSV Sonthofen – dem Tabellenzweiten – in der Sporthalle der Berufsoberschule. Wir haben zuvor mit Dominik Titz (26), Aufbauspieler, Scharfschütze und Defensiv-Monster der DJK Kaufbeuren, gesprochen.

Die DJK hat bisher in dieser Saison die wenigsten Körbe gegen sich kassiert. Was ist das Geheimnis der Defensive?

Dominik Titz: Es gibt kein Geheimnis. Eigentlich ist unsere Einstellung zum Spiel der Grund dafür. Wir verteidigen erst, um darüber dann ins Spiel zu kommen.

Wenn Sie dem TSV Sonthofen für diesen Samstag nun einen Tipp geben könnten, welcher wäre das?

Titz: Besser einen guten Tag gegen uns zu erwischen.

Wenn Sie für dieses Spitzenspiel einen Spieler der Weltmeistermannschaft 2023 fünf Minuten lang einsetzen könnten: Wen würden Sie nehmen und wann würde er spielen?

Titz: Da würde ich Johannes Voigtmann wählen. Er war – wie ich auch – auf der Sportschule in Jena. Einsetzen würde ich ihn in den ersten drei Minuten der zweiten Halbzeit und in den ersten zwei Minuten des letzten Viertels.

Wenn wir auf die Basketball-Bundesliga, die BBL, blicken: Wie attraktiv finden Sie die Liga auf einer Skala von eins bis zehn?

Titz: An einem guten Tag gebe ich hier eine gute 5. Man muss sagen, dass die Liga den Schwung, der von der WM ausging, nicht mitgenommen hat. Der Sport hatte ja durchaus für kurze Zeit eine größere Popularität erreicht. Man hätte mehr Marketing betreiben müssen. Stattdessen hat man das aber auf die Beine abgewälzt, die dann sehr lokal die Werbetrommel rühren mussten.

Welches ist Ihre erste Erinnerung an Basketball?

Titz: In der Tat mein erstes Training. Ich hatte, als ich sehr jung war, Fußball gespielt. Meine Mutter hat mir empfohlen, mal Basketball zu probieren. Der Sport hatte bis zu diesem Zeitpunkt keine Bedeutung für mich.

Was sich dann somit geändert haben dürfte. Wenn Basketball nie erfunden worden wäre, würden Sie heute also Fußball spielen?

Titz: Früher wäre diese Antwort richtig gewesen. Heute müsste ich sagen: Nein, jetzt wäre es Tennis.