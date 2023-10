Das Personalkarussell dreht sich - die DJK Kaufbeuren vor dem Saisonstart

Wie üblich geht die DJK Kaufbeuren auch heuer mit einem Handicap in der Basketballsaison in der Bezirksoberliga. Dennoch macht sich der Basketball-Boom bemerkbar.

07.10.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Ein Saisonstart bei der DJK Kaufbeuren ohne größere Fragezeichen? Ohne diverse Spieler-Abgänge, die kompensiert werden müssen – teilweise kurzfristig? Aufbauend auf eine konsequente, zielgerichtete und sorgenfreie Vorbereitung? „Nein, das kommt doch gar nicht in die Tüte“, sagt Isidoro Peronace lachend – nicht ohne eine gewisse Süffisanz. Der Cheftrainer des Bezirksoberligisten macht das Dutzend voll und geht in seine nunmehr zwölfte Saison. Er hat mit seinen 46 Jahren als Spieler, Coach und Funktionär vieles gesehen und erlebt. „Erstaunlicherweise wiederholt sich das aber hier bei uns zu Saisonbeginn seit etlichen Jahren immer wieder. Ich glaube, wir könnten anders schon gar nicht mehr damit umgehen.“

Vier Spieler gehen - einer vielleicht nur halb

Mit Hamza Bayar, Simone Ferrara, Brandon Kohn und Mario Smith haben über die Sommerpause gleich vier Spieler den Kader der vergangenen Spielzeit verlassen – auch wenn Smith, den es als Trainer in den Schwarzwald verschlagen hat, möglicherweise auf einige wenige Einsätze kommen könnte. In welchem Umfang die beiden Ü40-Oldies Krzysztof Kaczmarek und Willi Dressler tatsächlich zur Verfügung stehen werden, ist ungewiss. Und dennoch geht Peronace die neue Saison, die am Samstag mit einem Heimspiel gegen die Sportfreunde Friedberg startet, motiviert an wie eh und je: „Das sah vor ein paar Wochen tatsächlich noch anders aus. Aber zuletzt haben wir Gas gegeben und einiges aufgeholt. Ich bin inzwischen sehr guter Dinge und sehe uns tatsächlich wieder im oberen Drittel der Liga.“

Ein Testspiel, ein Sieg

Der deutliche 81:56-Sieg im einzigen Test gegen den Bezirksligisten Schwaben Augsburg 2 am vergangenen Sonntag habe ihn und seine Schützlinge zuversichtlich gestimmt. „Es ist wie immer: Wir haben konditionell noch ordentlich Nachholbedarf und müssen auch am Rebounding und der Rückwärtsbewegung viel arbeiten. Aber das Teamplay in der Offensive sieht schon wirklich ordentlich aus“, sagt der DJK-Trainer – wohlwissend „dass es trotz aller Unwägbarkeiten, die bei uns nun einmal Tradition haben, dann doch irgendwie klappt.“ Darauf sei bei den Kaufbeurern meistens Verlass – auch wenn die Hallensituation weiterhin nicht gerade optimal sei.

"Der Hype ist spürbar"

Diese Spielzeit muss die DJK noch ohne „ihre“ Schraderhalle auskommen, die derzeit neu gebaut wird. Das bedeutet einiges an Improvisation. „Aber auch das haben wir jetzt mehrere Jahre hingekriegt und dürfen uns nicht beschweren, denn wir haben mit den beiden Seniorenteams sowie einer U18, U16 und U14 erstmals seit vielen Jahren wieder fünf Mannschaften im Spielbetrieb. Der Basketball-Hype ist gerade wirklich spürbar“, sagt der Deutsch-Italiener erfreut. Die Nachwuchsteams könnten derzeit keine weiteren Jugendlichen aufnehmen, weil sie aus allen Nähten platzten – wohl auch bedingt durch den Schwung des sensationellen Weltmeistertitels der deutschen Nationalmannschaft in diesem Jahr.

Drei Neue gibt es auf jeden Fall

Mit Julius Denninger und Luca Pané wird Peronace auch zwei talentierten Jugendspielern in der Bezirksoberliga-Mannschaft immer wieder Chancen geben. Dazu werden wie üblich mehrere Spieler aus der Zweiten Mannschaft, die erneut in der Bezirksklasse Süd an den Start geht, seinen Kader regelmäßig ergänzen. Und mit Ivan Lukac hat sich wenige Tage vor Saisonbeginn dann auch noch ein echter Neuzugang auf der Aufbau- und Flügelposition ergeben.

Drei Allgäuer Teams

„Wir haben eine ausgeglichene Liga mit starken Allgäuer Teams mit Memmingen, Aufsteiger Sonthofen und uns. Das werden schöne Derbys, und es ist vieles möglich“, macht Peronace keinen Hehl aus seiner steigenden Vorfreude. Es hänge wie so oft das meiste von der Stimmung in der Mannschaft ab. „Wir haben viele gute Basketballer und der Kern ist seit Jahren zusammen und harmoniert. Wenn wir dann unsere Emotionen auf die richtige Bahn bringen, sind wir ein sehr starkes Team“, weiß der erfahrene Coach.

Herausforderung Friedberg zum Auftakt

Das wird gegen Friedberg zum Auftakt gleich eine Herausforderung – nachdem es in den Partien gegen die Nordschwaben zuletzt immer äußerst hitzig und verbal wie körperlich wenig zimperlich zuging. Aber in der vergangenen Saison hat die DJK beide Spiele gewonnen – und genau da möchte der DJK-Trainer im ersten Heimspiel weitermachen: „Die beiden Punkte müssen hier zuhause bleiben. Und ich wiederhole mich: Etwas anderes kommt gar nicht in die Tüte.“ So schwierig es auch bei den Kaufbeurern manchmal zum Start wirkt – oft stellt es sich dann doch als so einfach heraus.

Kader 2023/24:

Aufbauspieler: Alex Susock (29 Jahre), Dominik Titz (26).

Flügelspieler: Krzysztof Kaczmarek (40), Kevin Koehler (26), Ivan Lukac (34), Luca Pané (15), Emre Özer (22), Mario Smith (32), Artur Taltakaev (22).

Center: Maximilian Beinhofer (22), Julius Denninger (17), Willi Dressler (41).

Heimspiele: Immer samstags ab 19.30 Uhr in der Schelmenhof-Halle.