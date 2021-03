Das sind die Corona-Regeln in Kaufbeuren seit 8. März 2021

Aktuelle Corona-Regeln in Kaufbeuren: Seit 8. März 2021 gelten in der Stadt wieder neue Regeln, Verbote - und Lockerungen. Hier der Überblick aktuell.

08.03.2021 | Stand: 18:03 Uhr

Neue Corona-Regeln ab 8. März 2021 in Kaufbeuren: Seit Montag sind in der kreisfreien Stadt mehrere Änderungen in Kraft. Grund sind die neuen Vorgaben von Bund und Ländern, die auch in Bayern Schritt für Schritt umgesetzt werden. Entscheidendes Kriterium für die Gesetze und Lockerungen ist auch in Kaufbeuren die Sieben-Tage-Inzidenz (hier die aktuellen Werte im Allgäu im Überblick).

Die Zahl der Neuinfektionen hatte sich in Kaufbeuren zuletzt wieder erhöht. Der Inzidenzwert betrug am Montagnachmittag 56,3, im Ostallgäu 60,2. Dazu Landkreis-Pressesprecher Thomas Brandl: „Ursache sind verschiedene Fälle, die über den Landkreis verteilt sind. Schon in den Tagen davor bewegten sich die Werte über 50.“ Damit gelten in Kaufbeuren weiter folgende Regelungen für eine Corona 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100.

Hier die Corona-Regeln in Kaufbeuren seit 8. März 2021

Corona-Regeln für Treffen und Kontakte in Kaufbeuren: Die Möglichkeit zu privaten Zusammenkünften ist ab Montag, 8. März, wieder erweitert. In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz zwischen 35 und 100 sind private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt, erlaubt. Kinder unter 14 Jahren bleiben für die Gesamtzahl außer Betracht

Corona-Regeln seit 8. März für Geschäfte in Kaufbeuren: Hier gilt ab Montag, dass der Einzelhandel für sogenannte Terminshopping-Angebote („Click & meet“) geöffnet wird, wobei eine Kundin oder ein Kunde pro angefangene 40 m² Verkaufsfläche nach vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum mit Kontaktnachverfolgung zugelassen werden kann. „Man kann nicht spontan kommen“, sagt Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse.

Erlaubt ist Individualsport mit maximal 5 Personen aus 2 Haushalten, sowie kontaktloser Sport in Gruppen von bis zu zwanzig Kindern unter 14 Jahren im Außenbereich auch auf Außensportanlagen wie Skateranlagen

Corona-Regeln für Büchereien und Stadtbibliothek in Kaufbeuren: Für einen Büchereibesuch muss kein Termin vereinbart werden, allerdings ist die Besucherzahl eingeschränkt und längere Aufenthalte sind daher nach wie vor noch nicht möglich. Medien, deren Ausleihfrist abgelaufen ist, müssen bis spätestens 19.März 2021 verlängert oder zurückgeben werden.

Stadtmuseum Kaufbeuren: Zugang erfolgt ab 9. März nach vorheriger Terminvereinbarung. Zu sehen ist insbesondere die aktuelle Sonderausstellung „Wunschkonzert. Kaufbeurer Lieblingsstücke aus dem Museumsdepot“. Die Schau wird bis August 2021 verlängert und bietet einen bunten Einblick in die Vielfalt der Kaufbeurer Museumssammlung.

Kaufbeurens OB fürchtet allerdings, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in den nächsten Tagen auf über 100 steigen könnte. Bliebe er drei Tage lang in Folge dreistellig, müssten etwa der Einzelhandel und Museen wieder schließen.

Neue Regeln: Machen auch Kino, Lokale und Hotels in Kaufbeuren wieder auf?

Für Kinos und Theater sind frühestens ab dem 22. März Öffnungen möglich. Dies gilt auch für die Außengastronomie, also etwa Biergärten, und Sport in Innenräumen beziehungsweise Kontaktsport im Außenbereich. Über weitere Öffnungen und Perspektiven für Hotels oder Reisen soll dann frühestens bei der Konferenz von Bund und Ländern am 22. März gesprochen werden.

