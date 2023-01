Das Stadthaus Café bringt ein neues Konzept nach Kaufbeuren

Das zweistöckige Stadthaus Café an der Schmiedgasse hat zwei Gesichter. Während es unten modern eingerichtet ist, betritt man im Obergeschoss eine andere Welt.

27.01.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Gemälde in goldenen Rahmen, Kronleuchter und alte Möbel: Das Stadthaus Café an der Kaufbeurer Schmiedgasse folgt einem besonderen Konzept. Der Stil des oberen Stockwerks orientiert sich an Wiener Kaffeehäusern. Unten ist es moderner eingerichtet. „Der Grundgedanke ist, dass man im Erdgeschoss kurz zusammen quatscht und etwas trinkt“, sagt Inhaberin Petra Fichtl, die auch das „Kleine Schlösschen“ in Leinau betreibt. Oben gehe es etwas ruhiger zu. „Da ist es gemütlicher, man setzt sich mit einem Buch hin oder plaudert ein bisschen.“

Fichtl ist froh, das Stadthaus Café im Winter eröffnet zu haben

Eröffnet hat das Stadthaus Café am 13. Dezember. Eigentlich wollte Fichtl schon im Sommer starten, doch die Vorbereitungen zogen sich in die Länge. „Insgesamt war ich zwei Jahre mit der Planung beschäftigt“, sagt sie. Bürokratie, Corona und Lieferschwierigkeiten waren Gründe für die Verzögerung. Angst, dass bei ihrem Vorhaben etwas schief gehen könnte, hatte Fichtl aber nicht. „Wenn man von seinem Projekt überzeugt ist, braucht man keine Angst zu haben. Wenn es nicht klappt, dann ist es halt so.“ Letztlich ist sie sogar froh, im Winter eröffnet zu haben. „Jetzt ist es noch ruhiger und mein Team und ich können besser in die Abläufe reinkommen.“

Die alten Möbelstücke müssen zusammenpassen

Die alten Möbel zu beschaffen, war nicht einfach. Fichtl habe sie auf Flohmärkten, aus Wohnungsauflösungen und im Internet gekauft. Nicht nur das sei aufwendig gewesen: Die unterschiedlichen Möbelstücke müssen auch zusammenpassen. „Es soll ein schönes Bild ergeben und darf nicht kruschtig aussehen“, sagt sie.

Im Kontrast zur Einrichtung steht das moderne Selbstbedienungskonzept. „Wegen des Fachkräftemangels bekomme ich kaum Personal“, sagt Fichtl, die seit 42 Jahren in der Gastronomie tätig ist. Dank der Selbstbedienung können die Kunden kommen und gehen, wann sie wollen. Insgesamt ist sie mit der Eröffnung des Stadthaus Cafés zufrieden. „Momentan läuft es gut, es ist viel los.“

Fichtl betreibt auch das "Kleine Schlösschen" in Leinau

Als „Kaufbeurer Kindl“ ist es Fichtl wichtig, etwas gegen die Leerstände in der Innenstadt zu unternehmen. Sie hofft, dass einige Menschen mutiger sind und Geschäfte eröffnen. „Unsere Altstadt ist so schön“, sagt sie. Auf ihrer Internetseite führt sie auch Reiseziele in der Gegend auf, für Menschen, die von weiter weg kommen. Denn Fichtl vermietet auch Ferienwohnungen. „Die Menschen wollen natürlich wissen, was sie unternehmen können, wenn sie nach Kaufbeuren fahren.“

Neben den Ferienwohnungen und dem Stadthaus Café betreibt Fichtl auch das „Kleine Schlösschen“ in Leinau. Das ist zurzeit aber nur für Feierlichkeiten geöffnet. Im Sommer hofft Fichtl, den Biergarten dort wieder zu öffnen. Das gehe aber nur, wenn sie das nötige Personal findet.